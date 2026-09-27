Primera victoria de Carabajal en la Carrera Homenaje a Henry Martin

El piloto chaqueño se impuso en la octava fecha de la temporada del TC2000 en el autódromo El Zonda de San Juan.

Con un gran marco de público, el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan se vistió de fiesta para la Carrera Homenaje a Henry Martin, correspondiente a la 8ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, y fue Lucas Carabajal quien mostró sus credenciales para quedarse con un carrerón. Luego de un mano a mano con su compañero de equipo Matías Rodríguez, el chaqueño ganó por primera vez con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport, dándole también la primera victoria en la categoría al equipo de Fabián Colombini.

La carrera comenzó con una gran lucha entre Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse #25 – ATR Racing) y Matías Rodríguez (VW Nivus #21 – Lincoln Motorsport), pero el piloto de San Isidro era quién partía primero y lograba distanciarse en las primeras vueltas. Mientras que “El Chelo” Ciarrocchi por querer el primer lugar, caía al 4° superado por Lucas Carabajal (VW Nivus #81 - Halcón Motorsport) y Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S #1 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia).

Llegando al cuarto giro cambiaba el líder de la carrera. Carabajal entró mejor parado a la recta principal y antes de la chicana logró superarlo a Rodríguez con una notable maniobra para quedarse con el primer puesto. En ese momento, se dio una fricción por la punta entre Lucas y Matías, perdiendo velocidad el VW Nivus #21, atrás estaba Rossi quien buscó avanzar, pero se tocó con el de San Isidro, lo que causó el despiste y abandono del integrante del Halcón Motorsport. Este golpe de escena neutralizó la final con el ingreso del auto de seguridad.

Luego de dos giros, se reanudaba la carrera y se daban nuevas maniobras de sobrepaso: Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing logró pasar a Matías Rossi para meterse entre los tres de adelante. En el duodécimo giro teníamos el segundo golpe de escena: Emiliano Stang, que venía segundo con el Toyota Corolla Cross GR-S #162, tuvo que abandonar por temperatura en el motor.

A todo esto, el que venía desde el fondo con un gran ritmo recuperando terreno era Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport). En 15 vueltas cumplidas, el de Junín se estaba metiendo dentro de los seis primeros luego de largar desde el 13º cajón de la grilla y una lucha de principio a fin con Marcelo Ciarrocchi, Valentín Yankelevich y Matías Rossi. Mientras tanto, adelante Carabajal junto a Vivian sacaban una gran diferencia para escaparse de sus perseguidores, aprovechando la pelea por el tercer y cuarto puesto.

Ya ingresando en los últimos seis minutos de competencia, el espectáculo estaba centrado entre Ponce y Rossi, ya que luchaban por el último escalón del podio.

Llegó la bandera a cuadros y Lucas Carabajal se quedaba con la victoria luego de completar las 28 vueltas con un tiempo de 36m29s706/1000 a una velocidad promedio de 160.513 km/h. De este modo, Lucas cortaba la racha de triunfo de la marca Volkswagen luego de 21 años: la última victoria fue de Emiliano Spataro con un VW Bora el 24 de julio de 2005 en Curitiba, Brasil. Además, la provincia de Chaco venció en el TC2000 después de 12 temporadas. El último en hacerlo fue Matías Muñoz Marchesi con un Chevrolet Cruze el 5 de octubre de 2014 precisamente en "El Zonda" de San Juan.

El podio lo completaban Franco Vivian con la Chevrolet Traker #57 del YPF Elaion Auro Proracing y Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia. Notable cuarto lugar para Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport mientras que Marcelo Ciarrocchi, que llegó a estar segundo, finalizo quinto con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing.

Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing), Francisco Monarca (Chevrolet Tracker #23 – YPF Elaion Auro Proracing), Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing) y Nicolás Palau (Honda ZR-V #96 – Honda YPF Racing) cerraron los diez primeros de la competencia.

Henry Martin en su Carrera Homenaje logró vez la cuadriculada en la 12º posición con el Toyota Corolla Cross #58 del Corsi Sport.

Lucas Carabajal, ganador de la 8ª fecha el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en “El Zonda” de San Juan afirmó: “Se tenía que dar luego de varias peleas en las últimas fechas. Le tengo que agradecer al equipo por todo el trabajo que hacen para darme un gran SUV. El triunfo en 'El Zonda' es muy importante para mi carrera deportiva. Espero poder repetirlo en las carreras que restan del campeonato”.

Finalizada la 8º fecha, el 47º Campeonato de TC2000 lo lidera Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 146 puntos, segundo está Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing) con 111, tercero Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 109, cuarto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 99 y quinto Franco Morillo (YPF Elaion Auro Proracing) con 76.

En la Copa Rookie, el ganador fue Lucas Carabajal (Halcón Motorsport) y es quien lidera el torneo con 37 puntos, segundo Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 27, tercero Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), cuarto Nicolás Palau (Honda YPF Racing) con 24 y quinto Tomás Fernández (Corsi Sport).

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Panorama – 27 vueltas

1º Lucas Carabajal (VW Nivus) 36’29”706/1000

2º Franco Vivian (Chevrolet Tracker) a 1’925/1000

3º Matías Rossi (Toyota Corolla) a 10’845/1000

4º Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla) a 11’018/1000

5º Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse) a 11’342/1000

6º Valentín Yankelevich (Toyota Corolla) a 11’760/1000

7º Benjamín Squaglia (Fiat Pulse) a 14’254/1000

8º Francisco Monarca (Chevrolet Cruze) a 18’977/1000

9º Nicolás Traut (Chevrolet Cruze) a 19’144/1000

10º Nicolás Palau (Honda ZR-V) a 23’731/1000

Foto: Prensa TC2000.