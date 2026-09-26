Diego Verriello conquistó su tercera 'pole' en el Top Race

El piloto de Mar del Plata dominó este sábado la clasificación especial en el autódromo El Zonda de San Juan.

En una calurosa tarde de sábado, se disputó la clasificación especial, que para 8º fecha del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina tuvo un formato de dos tandas eliminatorias: Q1 y Q2 en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan. Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición se quedó con la pole position y de esta manera llegó a su tercera pole en la categoría.

La clasificación comenzó con el primer corte, donde salieron a pista todos los autos. Allí, Nereo Queijeiro comenzó a demostrar el ritmo de su Fiat Cronos #105 al marcar un tiempo de 1m19s806/1000 a una velocidad promedio de 146,154 km/h, para quedar al frente de la “Q1”. Segundo se ubicó Diego Verriello a tan solo 0s006/1000, mientras que tercero fue el piloto local Fabián Flaque con el Fiat Cronos #20 a 0s273/100. El sanjuanino cerró el “1-2-3” del Octanos Competición.

En la “Q2” fueron ocho los pilotos que salieron en busca de la pole definitiva, que quedó en poder del marplatense Diego Verriello. El piloto del Octanos Competición completó una vuelta perfecta y marcó un tiempo de 1m18s961/1000 a una velocidad promedio de 147,718 km/h, resultado que le permitió quedarse con la pole position y los primeros puntos en juego del fin de semana.

Los compañeros de equipo, Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #17 y Fabián Flaque con el Fiat Cronos #20, finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Cuarto quedó Marcelo Ciarrocchi, representante del Halcón Motorsport con el Ford Mondeo #40, mientras que quinto fue Nereo Queijeiro con el Fiat Cronos #105. Sexto terminó Ulises Campillay, con el Mercedes-Benz #111 del JLS Motorsport – Corsi Sport.

Con el sistema de inversión de los seis primeros puestos, Campillay que regresa a la categoría para correr de local largará desde el primer cajón de la grilla en la final del domingo. Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team) y Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición) completaron los ocho pilotos que participaron del último corte.

Este domingo a las 11:45 se pondrá en marcha la carrera final, a 25 minutos más una vuelta. Todas las alternativas se podrán seguir en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play, junto al equipo periodístico de Carburando.