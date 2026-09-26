Emiliano Stang fue el más veloz en el TC2000

Con el Toyota Corolla Cross GR-S, se quedó con el mejor tiempo de la 8ª clasificación de la temporada en San Juan.

En un sábado con sol y altas temperaturas, se disputó la 8º clasificación del año de la Carrera Homenaje a Henry Martin del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan, donde Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA se quedó con el mejor tiempo bajando el récord del circuito de “La Quebrada Rugiente” luego de un mano a mano con su compañero de equipo y líder del torneo Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1, que fue recargado y cayó al tercer lugar en la “Q2”.

En un principio, en el primer corte clasificatorio tuvo a Lucas Carabajal (Halcón Motorsport), Gabriel Ponce de León (Corsi Sport), Tomás Fernández (Corsi Sport), Matías Rodríguez (Lincoln Motorsport), Facundo Aldrighetti (Honda YPF Racing) y Benjamín Squaglia (ATR Racing) fueron los primeros en salir a pista para buscar el mejor tiempo posible en el difícil trazado sanjuanino.

Carabajal junto a Ponce de León lograron demostrar el potencial de los SUV en los primeros 8 minutos. Ambos pilotos se mantuvieron dentro de los 10 pilotos que pasaban a la Q2. Hasta que apareció Emiliano Stang, que sorprendió con su tiempo bajando algunas décimas de los de punta. A menos de cinco minutos quién tuvo el protagonismo fue Facundo Aldrighetti que sacó un buen tiempo parcial como Matías Rodríguez.

Sobre el final de la “Q1”, Franco Vivian paró los relojes en 1m10s926/1000 quedando muy cerca: a 3 décimas del récord histórico del TC2000 en "El Zonda".

Vivian (YPF Elaion Auro Proracing), Facundo Aldrighetti (Honda YPF Racing), Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Lucas Carabajal (Halcón Motorsport), Matías Rodríguez (Lincoln Motorsport), Nicolás Palau (Honda YPF Racing) y Nicolás Traut (Proracing) fueron los 10 pilotos en pasar el corte clasificatorio. La gran sorpresa fue la de Gabriel Ponce de León, ganador de las últimas dos fechas de la temporada, que no pudo entrar a la Q2.

En el comienzo de la Q2, 7 de los 10 pilotos salieron a pista para buscar el mejor tiempo en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello. Franco Vivian y Emiliano Stang fueron los que tomaron el protagonismo.

A mitad del último corte, quién dio la gran sorpresa demostrando el potencial del Toyota Corolla Cross GR-S #1, era Matías Rossi que logró romper los relojes quedándose así con el récord histórico del trazado tras marcar 1m10s590/1000 a una velocidad promedio 165,236 Km/h. Mientras tanto en el segundo lugar se ubicaba Vivian y seguido de cerca por Carabajal.

A falta de dos minutos, Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia se metió segundo, igualando el registro de su compañero de equipo Rossi, ya que conseguía marcar en su mejor vuelta 1m10s590/1000 a una velocidad promedio de 165,236 Km/h. Tiempo calcado.

Al cumplirse los diez minutos de clasificación, el Séxtuple Campeón Argentino Matías Rossi quedó primero sumando así su pole N°31 en el TC2000, seguido por Emiliano Stang y Franco Vivian (Chevrolet Tracker #57 – YPF Elaion Auro Proracing) a 0.238/1000. Sin embargo, en la revisión técnica el Toyota Corolla Cross GR-S #1 no dio la altura y fue recargado con 2 puestos, cayendo Rossi al tercero puesto. De este modo, Stang se quedó con su primera pole en la categoría y con el récord absoluto del “Zonda”.

Lucas Carabajal (VW Nivus #81 - Halcón Motorsport) y Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse #25 – ATR Racing) quedaron cuarto y quinto respectivamente. Matías Rodríguez (VW Nivus #81 – Lincoln Motorsport) terminó sexto, logrando así para este domingo el primer puesto para la grilla final.

El "Top Ten" lo completaron: Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Facundo Aldrighetti (Honda YPF Racing), Nicolás Traut (Proracing) y Nicolás Palau (Honda YPF Racing).

Por su lado, Herny Martin no pudo ser parte de la clasificación luego de haber sufrido un golpe en la práctica 2 con el Toyota Corolla Cross #58 del Corsi Sport. El equipo de Don Torcuato está trabajando para poder recuperar el SUV para que el piloto sanjuanino pueda ser parte de la carrera del domingo.

Emiliano Stang, “poleman” de la 8º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en “El Zonda”: “Fue una buena clasificación, hicimos un trabajo de menor a mayor, logrando el mejor papel con el Toyota Corolla Cross GR-S junto al Toyota Gazoo Racing. Mañana buscaremos seguir así y sumar fuerte para el campeonato”.

La Carrera Homenaje a Henry Martin continuará este domingo con el “warm-up” a las 10:10, mientras que la carrera final a 35 minutos más una vuelta será a las 13. con la transmisión en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play.