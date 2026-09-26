Henry Martin, Matías Rossi, Franco Vivian y Marcelo Ciarrocchi fueron protagonistas de una exhibición de cuatro vueltas con la pista iluminada.

El Zonda se iluminó con el TC2000 este viernes a la noche

El autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan vivió este viernes una jornada diferente en el comienzo de la actividad correspondiente a la 8° fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina. Por primera vez, los SUV de la categoría giraron de noche en el exigente trazado enclavado en la Quebrada de Zonda, en una exhibición que combinó historia, emoción y espectáculo.

La actividad comenzó antes de que las luces transformaran la fisonomía del circuito. Henry Martin (Corsi Sport), Campeón Argentino de TC2000 en 1997 y que este fin de semana regresa a la categoría para disputar su Carrera Homenaje, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro con el público. El sanjuanino recordó distintas anécdotas de sus comienzos en el automovilismo y de su extensa relación con El Zonda.

Luego compartió un momento especial junto a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) y Fabián Flaqué (Octanos Competición), otro de los representantes históricos del automovilismo sanjuanino que este fin de semana vuelve a competir en el Top Race. Los pilotos intercambiaron recuerdos y experiencias ante los aficionados que se acercaron al circuito para participar de una noche muy particular.

Posteriormente fue el turno de Facundo Aldrighetti (Honda YPF Racing), Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing) y Nicolás Palau (Honda YPF Racing), quienes contaron sus expectativas para la actividad deportiva del sábado y domingo.

El momento más esperado llegó cuando El Zonda encendió sus luces. Con el trazado iluminado, Henry Martin (Corsi Sport), Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing) y Marcelo Ciarrocchi (ATR Racing) salieron a pista para completar cuatro vueltas de exhibición y protagonizar una postal inédita en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino.

Los motores de los SUV del TC2000 volvieron a retumbar entre las montañas, esta vez bajo las luces y con una imagen completamente diferente de la tradicional postal del circuito sanjuanino. La exhibición permitió mostrar otra dimensión de El Zonda y convirtió la noche previa al inicio de la actividad oficial en uno de los momentos destacados del fin de semana.

Para realizar esta demostración se utilizaron 16 torres de iluminación capaces de proporcionar una iluminancia de 400 lux sobre la pista.

Henry Martin (Corsi Sport) comentó lo que significó la prueba: “Manejar con el circuito iluminado fue único. Está jornada fue histórica y lo pude disfrutar al máximo”.

Marcelo Ciarrocchi (ATR Racing) expresó: “Disfruté manejar de noche en El Zonda. La manera en la que se está trabajando con la iluminación y con las mejoras en el circuito es único. A la hora de manejar, lo hice con precaución, pero juntos a Henry, Rossi y Vivian conseguimos demostrar la magia que tiene 'El Zonda'".

La experiencia también representa un primer acercamiento al objetivo de que El Zonda pueda albergar en el futuro una competencia nocturna del TC2000, una posibilidad que la categoría ya planteó con vistas a 2027.

La actividad de la 8ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina continuará este fin de semana en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, con la Carrera Homenaje a Henry Martin como uno de los grandes atractivos de la visita a San Juan.

Foto: Prensa TC2000.