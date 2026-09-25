Las lluvias complicaron las canchas. El único encuentro que se disputará es Caleta-Stella Maris.

Solo se juega un partido pendiente este sábado en el Ascenso

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia determinó postergar la 8ª fecha del torneo Zonal B Clausura, debido a que la mayoría de las canchas quedó inutilizable tras las lluvias.

Por lo tanto, se reprogramó para este sábado el partido pendiente entre Caleta Córdova y Stella Maris, a partir de las 15:00, con el arbitraje de Gastón Verón. Ese encuentro, originalmente, debía desarrollarse en cancha de Stella, pero cambiaron la localía al campo de césped sintético del “Puerto”.

Caleta tiene 10 puntos y si gana queda como escolta, a tres de Florentino Ameghino, mientras que Stella Maris suma 7 unidades, en la penúltima posición, y busca una victoria para alcanzar a su rival de turno.