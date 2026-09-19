El líder de la zona A empató con Tiro y ahora, tres equipos le pisan los talones. El puntero de la zona B cayó ante San Martín, pero le lleva cinco unidades de diferencia a sus nuevos seguidores.

Roca ya no está tan cómodo y Ameghino resignó el invicto

Roca empató 2-2 con Tiro y ahora se le acercaron a un punto tres equipos.

Se disputó este sábado la 7ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los dueños de la cima de ambos grupos dejaron puntos en el camino.

Deportivo Roca, líder de la zona A, empató 2-2 como visitante con Tiro Federal y ahora lo siguen a un punto Camioneros Patagónicos (derrotó 3-1 a Talleres Juniors), Ferrocarril del Estado (venció 3-2 a Comodoro FC) y Manantiales Behr de Ciudadela (superó 2-1 a Caleta Córdova en el interzonal).

En la zona B, el puntero Florentino Ameghino resignó el invicto como visitante frente a San Martín, que le ganó 2-1 y ahora es uno de sus nuevos escoltas, a cinco unidades, junto a Nueva Generación, que apabulló 10-0 a Universitario. Caleta se bajó del segundo puesto tras perder ante Ciudadela. En el otro encuentro del grupo, Oeste Juniors goleó 5-1 a Stella Maris.

Panorama 7ª fecha

ZONA A

- Comodoro FC 2 / Ferrocarril del Estado 3.

- Tiro Federal 2 / Deportivo Roca 2.

- Talleres Juniors 1 / Camioneros Patagónicos 3.

ZONA B

- San Martín 2 / Florentino Ameghino 1.

- Stella Maris 1 / Oeste Juniors 5.

- Universitario 0 / Nueva Generación 10.

INTERZONAL

- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Caleta Córdova 1.