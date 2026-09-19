El “Globo” se impuso por 2-1 y de esa manera Leonardo Ponzio, ahora como DT oficial del cuadro de Núñez, resignó su invicto.

Huracán dio el golpe y dejó sin nada a River en el Monumental

River Plate, que el último jueves confirmó a Leonardo Ponzio como su entrenador hasta agosto de 2027, perdió este sábado de local por 2-1 ante Huracán, en la continuidad de la 10ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental, tuvo el arbitraje de Facundo Tello. Los goles del “Globo” los anotaron Oscar Cortés y Lucas Blondel. Tomás Galván, con un zapatazo desde afuera del área, había empatado de manera transitoria el partido.

El ”Millonario” sintió y mucho las dos bajas que sufrió en la primera etapa. Porque primero se fue lesionado -apenas estuvo cuatro minutos en cancha-, Thiago Almada, mientras que más adelante, el que debió dejar la cancha fue Tobías Andrada, justamente dos de los jugadores que fueron convocados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

River llegó al partido en pleno crecimiento después de tres triunfos en final, pero tuvo un comienzo para el olvido. Apenas habían transcurrido unos minutos cuando Almada sintió una molestia en el recto anterior de la pierna izquierda y pidió el cambio. Lucas Beltrán ingresó en su lugar.

El local todavía intentaba acomodarse a la salida de una de sus figuras cuando Huracán encontró la apertura del marcador. A los nueve minutos, Oscar Cortés ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo que atravesó el área sin desvíos y terminó dentro del arco de Santiago Beltrán.

Con la ventaja, la visita retrocedió algunos metros y encontró espacios para intentar lastimar de contra. Cortés volvió a inquietar con un remate que salió por encima del travesaño y el conjunto de Parque Patricios procuró aprovechar cada recuperación para salir rápidamente.

River comenzó a crecer a partir de Angel Correa, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo local. El delantero buscó permanentemente el arco rival y generó una de las situaciones más claras con un tiro libre que obligó a una gran respuesta de Hernán Galíndez.

El arquero de Huracán también intervino ante una definición de Sebastián Driussi, luego de una asistencia entre líneas de Fausto Vera. Sin embargo, cuando River parecía acercarse al empate, recibió otra mala noticia: Tobías Andrada debió abandonar la cancha por una molestia en su pierna derecha.

River mantuvo la iniciativa durante el segundo tiempo y finalmente consiguió quebrar la resistencia visitante. Cerca de los 20 minutos del complemento, Correa dejó atrás a varios rivales y encontró a Galván, quien recibió con espacio.

El mediocampista sacó un potente remate que se metió en el ángulo y estableció el 1-1, desatando el festejo en el Monumental. El empate parecía abrir un nuevo partido y el conjunto de Ponzio aumentó la presión en busca de completar la remontada.

El “Millonario” adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos. Sin embargo, esa búsqueda también dejó espacios para las transiciones de un Huracán que esperaba su oportunidad para volver a golpear.

La chance llegó a los 35 minutos del segundo tiempo. Lucas Blondel avanzó por el sector central y sacó un fuerte remate esquinado que terminó en el fondo de la red, para establecer el 2-1 y devolverle la ventaja al conjunto dirigido por Diego Martínez.

El segundo gol visitante fue un duro golpe para River, que volvió a lanzarse sobre el arco de Galíndez durante los minutos finales. Los laterales se proyectaron constantemente y el equipo buscó llegar mediante centros y ataques directos.

Gonzalo Montiel fue una de las principales vías para intentar generar peligro desde la derecha, mientras que Driussi y Mauro Arambarri tuvieron oportunidades que no lograron transformar en el empate.

El pitazo final confirmó el 2-1 de Huracán, que consiguió un triunfo de enorme valor como visitante y cortó la racha positiva que River había construido desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco.

El Millonario venía de superar consecutivamente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, resultados que le habían permitido llegar a esta jornada con 13 puntos y nuevamente involucrado en la pelea por los puestos de clasificación.

La derrota dejó además preocupación por el estado físico de Almada y Andrada. Especialmente llamativa resultó la situación del juvenil de 19 años, quien horas antes había recibido la convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina.