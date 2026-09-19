Racing cortó la mala racha en Avellaneda

Venció de local 3-1 a Sarmiento de Junín por la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. Escudero, Martínez y Rodríguez, los goles de ganador.

Racing Club se reencontró este viernes con la victoria al derrotar de local 3-1 a Sarmiento de Junín, en el marco de la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que correspondió a la Zona “B”, se jugó en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, y tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Los goles de la “Academia” los marcaron Gonzalo Escudero, Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez. El tanto del “Verde” juninense corrió por cuenta de Junior Marabel.

En el comienzo del partido, el local fue dominador de la pelota pero le faltó claridad para encontrar las mejores acciones en ataque. El equipo de Juan Pablo Vojvoda tampoco sufría sobresaltos por parte del conjunto de Junín.

El primer gol para la "Academia" apareció a los 23 minutos de la primera mitad. Tras una jugada elaborada por derecha, la pelota llegó al juvenil Gonzalo Escudero, de 19 años.

El defensor, categoría 2007, se acomodó desde la medialuna y sacó un zurdazo formidable que pegó en el travesaño y se clavó contra el palo izquierdo que defendía Ayala. El Cilindro deliraba con un golazo infernal para abrir el marcador.

Sin embargo, la alegría no duraría mucho para los locales. Es que tres minutos después, a los 26, Julián Contrera elaboró una muy buena jugada desde la derecha, tiró un centro y apareció, solo Junior Marabel, de cabeza.

El local no podía creer como el visitante, sin hacer demasiado mérito, alcanzaba la igualdad. Aunque lo intentó, en lo que quedó del primer tiempo Racing no pudo reaccionar.

Ya para la segunda mitad, Vojvoda eligió apostar por el mismo once inicial. Todavía con la carta de Matko Miljevic en el banco de suplentes, el DT confió en sus futbolistas por lo demostrado en el primer tiempo.

Así, a los 6 minutos del complemento aparecería el goleador. Tras un centro de Ortegoza por derecha, Adrián "Maravilla" Martínez metió un gran cabezazo, volvió a adelantar a la "Academia" y se sacó la mufa por volver a convertir con la camiseta de Racing.

Con el correr de los minutos, la Academia tomó coraje e impuso condiciones de local. Así, atravesaría un segundo tiempo sin sufrir y con el partido controlado.

De esa manera, siempre proponiendo, a los 35 minutos del complemento aparecería el tercer gol. A Ignacio Rodríguez le quedó una pelota redonda desde afuera del área y no dudó en sacudir de zurda, a la ratonera izquierda del arquero Ayala.

Con el 3 a 1 a falta de diez minutos para el final, la "Academia" controló la situación y se quedó con un triunfo valiosísimo en casa.

La última vez que Racing había ganado había sido el 19 de agosto, un mes atrás, cuando se impuso ante Belgrano de Córdoba. De allí en más, el conjunto de Vojvoda había caído cuatro veces seguidas, en una crisis futbolística de la que ahora busca salir.

En la próxima fecha, la Academia visitará a Estudiantes de Río Cuarto (domingo 4, a las 21:30) en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini mientras que Sarmiento irá por la recuperación cuando reciba a River (miércoles 7, a las 19:30) en el estadio Eva Perón de Junín.