Central ganó con escándalo la Supercopa Internacional

El “Canalla” se impuso ante Estudiantes de La Plata 3-1, con doblete de Angel Di María y festejó en Santiago del Estero, donde en el final se generó una gresca.

En un partido que terminó con escándalo incluido, Rosario Central conquistó este sábado la Supercopa Internacional al derrotar por 3-1 a Estudiantes de La Plata.

El partido, que se jugó en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera.

Alexis Castro, al minuto de juego, puso adelante al “Pincha”, pero el “Canalla” revirtió el marcador con dos tantos de Angel Di María.

Primero marcó el empate con un golazo de tiro libre, y sobre el final de la etapa inicial -en el minuto 12’ de descuento-, convirtió de penal.

En el segundo tiempo, y ya en tiempo adicionado, apareció Julián Fernández, quien desde lejos y con el arquero Fernando Muslera jugado, puso las cosas 3-1.

Tras el gol, se generó una trifulca que continuó luego camino a los vestuarios, pero luego de varios minutos, los incidentes terminaron, al menos adentro del estadio.

El “Pincha” comenzó mejor y se puso en ventaja rápidamente. A los pocos segundos del inicio, Alexis Castro aprovechó una buena jugada colectiva y marcó el 1-0 para Estudiantes.

Sin embargo, Central reaccionó y encontró el empate en los pies de Angel Di María. A los 22 minutos, el delantero ejecutó un brillante tiro libre que superó a Fernando Muslera y estableció el 1-1.

En el segundo tiempo, el propio Di María volvió a ser protagonista. Tras la intervención del VAR y un penal sancionado por el árbitro, el campeón del mundo convirtió nuevamente y puso el 2-1 para Central.

Cuando el partido transitaba los minutos finales, Estudiantes buscaba el empate y fue con varios futbolistas al ataque en un tiro de esquina.

Central recuperó la pelota y salió rápidamente de contra. Julián Fernández recibió y, con el arco rival vacío debido al adelantamiento de Muslera, definió desde media distancia para marcar el 3-1.

Después del gol se produjeron encontronazos entre futbolistas de ambos planteles. La situación derivó en una interrupción del partido y los jugadores se dirigieron hacia el sector de ingreso a los vestuarios, donde hubo piñas y patadas.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Jorge Almirón sumó un nuevo título a su palmarés. El “Canalla” había accedido a la definición por su condición de ganador de la Tabla Anual 2025, mientras que Estudiantes llegó a la competencia como campeón del Trofeo de Campeones.