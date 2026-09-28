CAPAPROV: Entrega de indumentaria a jugadores locales Sub-12 y Sub-13

Chubut ya está listo para el comienzo de la novena edición del Campeonato Argentino Patagónico Promocional de Vóley a jugarse en La Pampa.

La selección chubutense ya está lista para el inicio de la 9ª edición del Campeonato Argentino Patagónico Promocional de Vóley (CAPAPROV) en La Pampa, con fiscalización Fe.V.A. Por ello una decena de jugadores comodorenses Sub-12 y Sub-13, además de miembros del cuerpo técnico, recibieron indumentaria deportiva para dicha competencia.

El acto de entrega de indumentaria para nueve jugadores comodorenses y miembros del cuerpo técnico de selección provincial se realizó en el Hotel Deportivo de Kilómetro 3.

La entrega se llevó a cabo a jugadores de Comodoro Rivadavia que integran la selección chubutense de vóley en categorías Sub-12 y Sub-13 en ambas ramas, los cuales participarán de la 9ª Edición del Campeonato Argentino Patagónico Promocional de Vóley (CAPAPROV), que será desde este lunes al 1º de octubre en la localidad pampeana de Eduardo Castex.

El evento será fiscalizado por la Federación Argentina de Vóley (Fe.V.A.) y la Federación Chubutense de Vóley, con acompañamiento del Estado municipal.

El acto de entrega de indumentaria estuvo encabezado por el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto al Director General de Deportes Lic. Martín Gurisich, y también María Eugenia Rodríguez (Pta. Fe.Chu.Vol.) y Mabel Soto (Tesorera Fe.Chu.Vol.).

El Estado municipal además se comprometió con la Federación Chubutense de Vóley con la firma de un convenio de colaboración económica para dicha competencia.

Se le entregó una camiseta de juego reglamentaria y mochila a los jugadores sub-12 Tiziana Días, Roma Romero, Delfina Ivanoff, Maia Lanzares, Alan Carnicel y Emiliano Ruiz; también a los sub-13 Ariadna Dávila, Augusta Alvez y Lautaro Rojas. Además, se le hizo también entrega de indumentaria a los técnicos sub-12 Micaela Moscalieri, Catalina Paglione, Hugo Cascón, como así también Romina Rojas (sub-13 femenino).

“Agradecemos al Ente, a la comisión directiva, a la familia de los jugadores. Es un esfuerzo de todos, padres y el estado municipal que acompaña muchísimo con su política deportiva. La estamos remando todos los años en los eventos en la ciudad, tenemos canchas, hotel deportivo y el apoyo de los padres que trabajan para que sus hijos sigan haciendo deporte. Esta política deportiva tenemos que sostenerla y acompañarla, porque es lo que necesita el deporte en general. Esperamos que los chicos disfruten, porque los CAPAPROV dejan huella”, expresó María Eugenia Rodríguez, presidenta de Fe.Chu.Vol.

“Hoy es otro momento grato para quienes estamos en el deporte, porque volvemos a tener deportistas en las selecciones provinciales. Eso es un logro muy grande, de los cuerpos técnicos y de la dirigencia. Creo que es importante ver a la familia, los que realmente hacen que esto camine. Como Estado Municipal tomamos la responsabilidad de colaborar y acompañar, pero si el deporte ha ido para adelante es gracias a la familia, que ha decidido que sus hijos hagan una actividad deportiva”, afirmó el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

“De corazón, estoy agradecido y orgulloso de ustedes. Hoy pudimos colaborar con un pedacito de todo lo que ustedes trabajan. A nuestros deportistas, van a ser embajadores en una selección provincial. A los padres muchísimas gracias por permitirnos trabajar en conjunto y por seguir poniendo a Comodoro como un lugar que respira deporte. A buscar los mejores resultados, pero ya han logrado algo importante, que es hacer lo que les gusta. Todos los éxitos en el torneo”, cerró.