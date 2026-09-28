La natación adaptada tuvo su primer encuentro

Se realizó el último sábado en el Natatorio Pueyrredón, con la participación de 21 nadadores con diferentes discapacidades.

Con la coordinación del área de Deporte Adaptado de Comodoro Deportes, el último sábado se llevó adelante el encuentro para niveles intermedio y avanzado, en el Natatorio Pueyrredón.

Fueron parte 21 nadadores con discapacidades sensoriales, motrices e intelectuales de los diversos natatorios de la ciudad, entre ellos; Pueyrredón, Kilómetro 8, y Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi.

En este caso, fue destinado para niveles intermedio y avanzado, haciéndose presentes una gran cantidad de nadadores locales. Los atletas comenzaron temprano con las pruebas de diversas distancias y estilos. En la jornada estuvo el director de Deportes municipal, Martín Gurisich.

Nahuel Espejo del área de Discapacidad comentó que “de a poco va creciendo el grupo algo que es muy lindo, también por el trabajo de los profes que clase a clase trabajan con los chicos para que aprendan un estilo, no solo para la competencia sino también para la vida misma, que se puedan recrear y el día de mañana si ellos quieren venir a nadar a cualquier natatorio que dispone el municipio lo puedan hacer”.

En este sentido, Espejo destacó el trabajo del área de Comodoro Deportes que brinda este proyecto de Natación Adaptada para todas las personas con discapacidad. “Hay una gran cantidad de profes que eso es muy bueno, hoy estamos contando con un numero de casi 30 profes de educación física que trabajan en la rama de discapacidad, con mucha empatía y paciencia y eso es muy valorable” aseguró.