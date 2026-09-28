Futsal: el entrenador español Andrés Sanz brindó una clínica en Comodoro

La iniciativa estuvo a cargo de la Confederación Argentina, con el apoyo de la Asociación Comodorense y el auspicio del Ente Comodoro Deportes.

El entrenador de futsal y formador español Andrés Sanz visitó Comodoro Rivadavia como parte de una gira por el país brindando una clínica internacional de la disciplina, desarrollada gracias a las gestiones de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), con el apoyo de la Asociación Comodoro Rivadavia de Fútbol de Salón y sus operadores (Futsal Principal, Futsal Femenino y Futsal Promocional), además del auspicio del Ente Comodoro Deportes.

La capacitación se llevó a cabo en el gimnasio de Petrolero Jerárquicos, en dos jornadas que contaron con una sesión teórica y práctica por día, donde el entrenador español volcó conceptos de futsal tanto en materia de formación en edades tempranas como de alta competencia. En ambas jornadas por la tarde puso en práctica las diferentes metodologías, con la colaboración de jugadores del medio local, los elencos masculinos de Halcones y Guardianes, y los equipos femeninos de Cepatacal y Sindicato Petrolero.

El entrenador español tiene una extensa trayectoria en el viejo continente, con trabajo en equipos de alta competición en Italia y España, y además es profesor de Táctica y Técnica en la Escuela de Entrenadores de Futsal del país hispanoparlante.

Es la segunda vez que Sanz visita Argentina; la primera fue en diciembre de 2012, cuando estuvo presente en Ushuaia y Río Grande, mientras que en esta oportunidad llevó su clínica por Mendoza, Comodoro y Rosario.

“Cuando vengo a Argentina, en todas las ciudades, la hospitalidad vuestra es espectacular, es magnífica. Y me siento cómodo, me siento como en casa, por eso cuando se me llama estoy dispuesto, o hago lo posible para estarlo y poder venir. La recepción fue muy buena. Tenemos dos contextos diferentes, por reglamentos, por cultura, pero trato de adaptarme y veo que la gente entiende los conceptos, las ideas y sobre todo veo en los que vienen una gran inquietud por aprender, ganas de mejorar y muchas consultas”, comentó Andrés Sanz.

“La he pasado muy bien. Cuando me ofrecen la oportunidad de venir a Argentina no me lo pienso, porque la hospitalidad que tenéis cada vez que vengo aquí hace que me sienta como una personalidad. Se me da trato de personalidad, que no lo soy, y se me trata genial”, agregó.

“Gracias a vosotros, a la Confederación por traerme y confiar en mí. Gracias por el trato que se me está dando en todas las sedes, y gracias al pueblo argentino por vuestra hospitalidad, que me encuentro como si estuviera en familia con vosotros. Muchas gracias”, sentenció Sanz.

Por su parte, Gustavo Camino, vicepresidente de CAFS y dirigente del futsal local que acompañó a Sanz en su estadía en Comodoro, expresó: “Después de tantos años, gracias a la gestión de la Confederación, poder brindar a las afiliadas esta herramienta y que haya llegado a Comodoro es muy positivo. Por la calidad del material, la docencia de Andrés Sanz, hay que estar muy satisfecho, porque creo que quedaron todos muy contentos”.

“Esto se hizo en conjunto con la Asociación, donde están las operadoras, la Principal, Femenino y Promocional, y acompañando al entrenador español. Desde la llegada al último día, atendiéndolo, trasladándolo y asistiendo con lo que necesitara él para que los participantes de la capacitación pudieran recibir de la mejor forma todo el contenido brindado”, cerró.