El hecho ocurrió este jueves por la madrugada. La policía los detuvo en un bulevar de avenida Alsina.

Maxi R. y Maxi C. fueron detenidos tras robar una rueda de un Ford Fiesta

Dos jóvenes de 24 y 26 años fueron detenidos durante la madrugada de este jueves en Comodoro Rivadavia, luego de ser sorprendidos por personal policial mientras trasladaban una rueda de vehículo.

El procedimiento se inició alrededor de las 5:00, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera realizaban un patrullaje preventivo y observaron a dos sujetos que llevaban una rueda. Al advertir la presencia del móvil policial, ambos emprendieron la fuga y cruzaron el bulevar.

Los sospechosos fueron interceptados sobre avenida Alsina. En tanto, otros efectivos que recorrían la zona constataron que un Ford Fiesta se encontraba detenido sobre la calzada y presentaba el faltante de una de sus ruedas.

La propietaria del vehículo se hizo presente y reconoció la rueda secuestrada como perteneciente a su automóvil.

Por el hecho fueron detenidos Maximiliano Exequiel C., de 24 años, y Maximiliano Rodrigo R., de 26, quedando a disposición de la Justicia.