Tres detenidos y un arma secuestrada tras confuso episodio

La Policía interceptó una Toyota Hilux tras una persecución por distintas avenidas y una de las ocupantes manifestó que llevaba un arma de fuego.

Tres personas fueron aprehendidas este viernes alrededor de las 4:20 luego de una persecución policial que se inició tras un aviso por presuntas detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de una cervecería.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional Sexta, que recibió la alerta sobre una Toyota Hilux blanca con vidrios polarizados, desde la cual presuntamente se habrían efectuado los disparos sobre la avenida Carlos O’Donnell.

Al advertir la presencia policial, el conductor del vehículo emprendió la fuga por la mencionada avenida que cruza –entre otros- al barrio San Cayetano hacia la avenida 10 de Noviembre y luego continuó por la avenida Roca.

Los efectivos lograron interceptar la camioneta en la esquina de Roca y Kennedy. Al identificar y realizar el palpado preventivo de los ocupantes, de 31, 40 y 43 años, una de las mujeres manifestó espontáneamente que llevaba consigo un arma de fuego.

Los dos hombres y la mujer fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron vinculados a una causa por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Por el procedimiento intervino la abogada Paula Cabaleiro, por la Oficina Judicial, junto con Carrea Vega, por el Ministerio Público Fiscal.