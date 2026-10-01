Avila: "un acuerdo inédito que genera más trabajo"

El secretario general del Sindicato de Industria del Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) y diputado nacional, Jorge Avila, participó este jueves, en la sede de la OCDE de París, de la histórica inversión que confirmaron el gobernador Ignacio Torres, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni.

La inversión contempla la instalación de 20 nuevas plantas de polímeros, 100 pozos adicionales y 600 intervenciones en Cerro Dragón para contener el declino de la Cuenca y proyectar el desarrollo no convencional. Se trata del primer proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) enfocado en la actividad hidrocarburífera convencional del país.

El acuerdo contempla un desembolso superior a los 1.200 millones de dólares destinados al yacimiento Cerro Dragón y a la Cuenca del Golfo San Jorge.

La presencia y el trabajo parlamentario y gremial de ‘Loma’ Ávila resultaron determinantes para consolidar el marco normativo que incluyó al sector convencional dentro de los beneficios del RIGI y las exenciones tarifarias necesarias para reactivar la región.

En este contexto, desde el Sindicato de Petroleros Privados del Chubut se ratificó el compromiso de seguir defendiendo la estabilidad laboral, la reactivación de las contratistas pymes locales y la generación de nuevas fuentes de empleo genuino, posicionando a la Cuenca del Golfo San Jorge nuevamente en el centro del mapa de inversiones del país.

Ávila valoró el impacto directo que tendrá la llegada de capitales en la recuperación terciaria y el sostenimiento del empleo en la región. El referente sindical remarcó la importancia de consolidar proyectos de esta magnitud en un escenario complejo para la producción tradicional. Al respecto, sostuvo que “hemos logrado bastante en los últimos tiempos con una cuenca golpeada y madura”, por lo que consideró: “que se apueste al polímero con una inversión tan importante como la que hace Pan American ayuda a pensar en un futuro distinto, más prolijo y con mucho más cuidado; indudablemente va a devolverle el trabajo a la gente”.

Asimismo, el dirigente repasó el panorama operativo actual de la zona y enfatizó el valor de mantener la infraestructura en movimiento. Ávila precisó que “hoy tenemos una cuenca que cuenta con 8 perforadores, 23 workovers, 18 pulling, una enorme cantidad de equipos trabajando y produciendo”, agregando que “trabajar para el polímero ayuda a nuestra cuenca madura en nombre de todos los trabajadores”.

En ese sentido, el legislador nacional ponderó la continuidad de la operadora en el yacimiento y la relevancia del nuevo esquema de inversión terciaria para evitar el declive de la producción local. “Pan American nunca se retiró del Golfo. Es la empresa que más perforadores tiene arriba, más workovers y más pulling. Si no hubiese estado hoy la posibilidad de que el polímero siga, indudablemente el yacimiento caería y no habría forma de levantarlo; se levanta gracias a la inversión en polímeros”, afirmó.

Respecto del acompañamiento político y normativo para posibilitar el arribo de estas inversiones, Ávila recordó la labor conjunta entre el sector gremial y las autoridades provinciales. “Nosotros votamos estas leyes; acompañamos al gobernador cuando bajaron las regalías y en toda la campaña para mantener los puestos de trabajo. Lo que buscamos siempre es que al trabajador se le garantice empleo para poder sobrevivir, manteniendo la cuenca activa día a día”, concluyó.