Othar celebró el anuncio de una inversión de US$1200 millones

El intendente destacó el impacto que tendrá en el empleo y en la producción de la Cuenca del Golfo San Jorge el acuerdo anunciado desde París por el gobernador Ignacio Torres y las operadoras petroleras.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, celebró el anuncio de una inversión de 1200 millones de dólares para la provincia del Chubut, realizado desde París por el gobernador Ignacio Torres y el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni. El jefe comunal destacó la activación de la producción convencional, un esfuerzo conjunto que busca frenar el declive natural del yacimiento y abrir el camino hacia el desarrollo productivo de la región.

El acuerdo estratégico en la Cuenca del Golfo San Jorge procura revitalizar esta zona madura mediante la incorporación de tecnología avanzada para la recuperación terciaria de hidrocarburos. La inversión, de 1200 millones de dólares, estará destinada a la adquisición de nuevas plantas de inyección de polímeros y a la perforación de numerosos pozos.

“Es un tema importantísimo, porque existe el compromiso de todas las operadoras de mantener la planta estable de personal y no seguir generando cambios por competitividad o por mayor rentabilidad para bajar y ajustar en empleo, situación que la región ya no soporta más”, afirmó Macharashvili.

En la misma línea, sostuvo que “esta iniciativa estratégica busca garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores actuales y optimizar los niveles de extracción convencional para impulsar las arcas fiscales”. Además, reiteró que esto “generará mano de obra y más inversiones, lo que se traducirá en producción estable e incorporación de los recursos”.

El proyecto se sustenta en la reciente eliminación de normativas desfavorables, como el denominado barril criollo y los aranceles a los polímeros, lo que otorga mayor previsibilidad económica.

Asimismo, el intendente resaltó que “la llegada de estos nuevos capitales generará un impacto positivo muy necesario frente a los actuales índices de desempleo, la caída de la productividad en la Cuenca y la pobreza, complementándose con otros proyectos de gran envergadura en infraestructura de salud que reafirman el compromiso del sector privado con el desarrollo social de la comunidad”.

El plan incluye, además, un pacto de colaboración entre el Gobierno nacional, las autoridades provinciales y municipales, los operadores y los gremios petroleros, con el fin de garantizar una mayor competitividad.