Más de 600 estudiantes pasaron por la Feria de Educación Sexual Integral

Desde escuelas secundarias públicas y privadas, abordaron de manera transversal y participativa los ejes de la Ley de ESI.

En el marco de la jornada “Educar en Igualdad”, este jueves en la nave central del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo la Primera Feria Intersectorial de Educación Sexual Integral (ESI). La propuesta generó un espacio de participación, debate y asesoramiento abierto para jóvenes y la comunidad educativa de la ciudad.

La apertura institucional estuvo encabezada por la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, junto a miembros del gabinete y referentes de las áreas de Salud y Protección de Derechos. Fue el puntapié inicial a las actividades proyectadas para la jornada, donde los equipos técnicos ofrecieron talleres, estands informativos y dinámicas grupales orientadas a reflexionar sobre derechos, diversidad, prevención y salud integral.

Cativa destacó la vigencia de las normativas de formación integral y el rol del Estado local en la contención de los jóvenes, al sostener que “es una jornada enmarcada en un programa a nivel nacional respaldado por la Ley 26.150, con 20 años de trabajo continuo sobre ESI. Celebramos el impulso de estos espacios a través del Municipio que apuesta fuertemente a trabajar con la juventud”.

Como parte de la dinámica del espacio generado para la participación de los jóvenes, se invitó a los estudiantes de las distintas instituciones educativas a habitar los espacios de diálogo, así como a debatir e intercambiar opiniones sobre sus inquietudes.