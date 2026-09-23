Comodoro reunirá a 600 estudiantes en una feria sobre ESI

La primera Feria Intersectorial de Educación Sexual Integral se realizará el 1° de octubre en el Centro Cultural. La jornada incluirá talleres, stands informativos, charlas e intervenciones artísticas y convocará a adolescentes de escuelas públicas y privadas de distintos barrios.

En el marco de los 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), la Municipalidad de Comodoro Rivadavia organizará el 1° de octubre la primera Feria Intersectorial de Educación Sexual Integral “Puentes de cuidado: ESI en acción”.

La actividad se desarrollará de 10 a 14:30 en el Centro Cultural y estará destinada a estudiantes de entre 14 y 18 años y sus referentes. Se prevé la participación de alrededor de 600 adolescentes de establecimientos secundarios públicos y privados de distintos sectores de la ciudad.

Durante la jornada habrá talleres, stands informativos, charlas en el auditorio e intervenciones artísticas. También participarán distintas áreas municipales, entre ellas Género, Salud, Desarrollo Humano y Familia, Cultura y Deportes, que presentarán propuestas destinadas a los estudiantes.

La secretaria de Género, María Cativa, destacó la importancia de generar este espacio al cumplirse dos décadas de la legislación que establece la ESI. “Para nosotros es muy importante generar este espacio para los chicos de nivel secundario”, expresó.

Según explicó la funcionaria, la iniciativa también responde a pedidos realizados desde las instituciones educativas. “Las directoras a cargo de los colegios nos piden estas charlas para los chicos, que se involucran mucho, están siempre interesados y preguntan”, señaló.

La propuesta apunta a reunir a establecimientos de diferentes barrios y generar un ámbito de encuentro, información y cuidado para las adolescencias, con la participación articulada de las áreas municipales y las comunidades educativas.