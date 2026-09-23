El fuego se inició este miércoles al mediodía en una casa de la calle Código 2466. Bomberos sofocaron las llamas y una mujer fue asistida preventivamente ante una posible inhalación de monóxido de carbono.

Un cortocircuito habría desatado un incendio en una vivienda de Kilómetro 8

Un incendio se registró este miércoles alrededor de las 12:25 en una vivienda de material ubicada sobre la calle Código 2466, en Kilómetro 8.

La alerta movilizó al personal de la Comisaría de Kilómetro 8, que al llegar constató una densa columna de humo proveniente del inmueble identificado como casa A. Una dotación de Bomberos Voluntarios intervino en el lugar y logró controlar el foco ígneo.

La propietaria de la vivienda recibió asistencia y, de manera preventiva, se solicitó una ambulancia para evaluar su estado ante una posible inhalación de monóxido de carbono. No se registraron personas con quemaduras ni lesiones de gravedad.

Según las primeras pericias realizadas por el personal interviniente, el fuego se habría iniciado a raíz de un desperfecto eléctrico. La principal hipótesis apunta a un cortocircuito en un artefacto térmico eléctrico.