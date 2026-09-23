Comodoro suma árboles y riego por goteo en sus boulevares

La Municipalidad plantó 56 sauces en distintos sectores de la zona sur para recuperar ejemplares dañados y ampliar la vegetación. Las tareas seguirán sobre la avenida Lisandro de la Torre.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia plantó este miércoles 56 sauces en boulevares de la zona sur, como parte de un plan destinado a recuperar ejemplares dañados y sumar vegetación en espacios que aún permanecen sin parquizar.

Los trabajos se concentraron en la avenida 10 de Noviembre, entre Florencio Sánchez y avenida Rivadavia, y en el sector de Estados Unidos y Lisandro de la Torre. La intervención también contempla la incorporación de especies ornamentales.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, vinculó las tareas con el trabajo desarrollado por la Dirección General de Parques y Paseos, que realizó podas en distintos puntos de la ciudad y recuperó ejemplares de sauce.

Según explicó, parte de las estacas obtenidas de esas tareas, que presentan brotes, fueron reutilizadas para nuevas plantaciones. En esta jornada se colocaron 56 árboles a partir de pedidos realizados por las asociaciones vecinales para mejorar los espacios verdes de esos sectores.

La iniciativa incluye además la instalación de sistemas de riego por goteo. El mantenimiento y la revisión periódica estarán acompañados por vecinos de cada sector.

Las tareas continuarán sobre la avenida Lisandro de la Torre, entre la calle Federichi y las inmediaciones de Congreso. En ese tramo se evaluará la restitución de ejemplares y el fortalecimiento del arbolado existente.