Comodoro suma árboles y riego por goteo en sus boulevares

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia plantó este miércoles 56 sauces en boulevares de la zona sur, como parte de un plan destinado a recuperar ejemplares dañados y sumar vegetación en espacios que aún permanecen sin parquizar.
Los trabajos se concentraron en la avenida 10 de Noviembre, entre Florencio Sánchez y avenida Rivadavia, y en el sector de Estados Unidos y Lisandro de la Torre. La intervención también contempla la incorporación de especies ornamentales.
El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, vinculó las tareas con el trabajo desarrollado por la Dirección General de Parques y Paseos, que realizó podas en distintos puntos de la ciudad y recuperó ejemplares de sauce.
Según explicó, parte de las estacas obtenidas de esas tareas, que presentan brotes, fueron reutilizadas para nuevas plantaciones. En esta jornada se colocaron 56 árboles a partir de pedidos realizados por las asociaciones vecinales para mejorar los espacios verdes de esos sectores.
La iniciativa incluye además la instalación de sistemas de riego por goteo. El mantenimiento y la revisión periódica estarán acompañados por vecinos de cada sector.
Las tareas continuarán sobre la avenida Lisandro de la Torre, entre la calle Federichi y las inmediaciones de Congreso. En ese tramo se evaluará la restitución de ejemplares y el fortalecimiento del arbolado existente.