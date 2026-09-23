"Barrio Limpio" suma nuevos recorridos para retirar residuos voluminosos

El Municipio informó el cronograma del programa entre el 23 y el 30 de septiembre, con recorridos por distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

La Secretaría de Servicios Públicos continuará con el programa “Barrio Limpio”, destinado al retiro organizado de residuos voluminosos, restos de poda, materiales provenientes de la limpieza de patios y pequeñas cantidades de escombros generados por reparaciones menores en viviendas.

El cronograma previsto entre el 23 y el 30 de septiembre contempla recorridos por distintos sectores de la ciudad, de acuerdo con la planificación establecida para el servicio.

La iniciativa forma parte de la prestación incluida en el pliego vigente de higiene urbana y está orientada a aquellos materiales que, por su tamaño o características, requieren un tratamiento diferente al de la recolección habitual de residuos domiciliarios.

La secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, explicó que el objetivo es que los vecinos conozcan qué materiales pueden disponer y cuándo pasará el servicio por cada sector. Según señaló, la organización por barrios permite ordenar los recorridos, optimizar el uso de los equipos y reforzar el control de la prestación.

El programa contempla residuos de origen domiciliario y materiales derivados de tareas de mantenimiento o reparaciones menores. Quedan fuera del operativo los residuos provenientes de grandes obras, actividades comerciales o industriales y aquellos volúmenes que excedan la capacidad del servicio barrial. Estas situaciones deberán ser evaluadas y coordinadas con el área municipal correspondiente.