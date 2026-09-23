La 2001 vuelve a Comodoro para celebrar sus 25 años

La banda se presentará el 26 de septiembre en la Sociedad Rural, en una noche que también tendrá como protagonista al DJ Kairuz y que coincidirá con los 16 años de la FM 106.9.

La 2001 regresará a Comodoro Rivadavia el sábado 26 de septiembre para ofrecer un nuevo show musical y celebrar sus 25 años de trayectoria. La presentación será en la Sociedad Rural, desde las 22:30, y contará con la participación del DJ Kairuz en la previa.

Desde 2018, la banda llega de manera ininterrumpida a la ciudad y cada presentación reúne a público de Comodoro Rivadavia y la región en un marco festivo.

En esta historia también ocupa un lugar la FM 106.9, considerada pionera en la difusión de la música de La 2001 en la región. La emisora celebra durante este período sus 16 años, bajo la responsabilidad de Daniel Navarro, quien además está a cargo de la producción y representación de la banda en toda la zona sur del país.

La jornada será producida por Bailazo Eventos, en una propuesta que reúne a las productoras locales MYM y LFS (La Fiesta Show).