El Municipio prosigue su campaña de control animal

Con una distribución equitativa entre Zona Norte y Zona Sur que alcanzó las 4.983 castraciones en 2025 y más de 2.200 en lo que va de 2026, la Municipalidad profundiza sus políticas públicas de control poblacional, vacunación y el trabajo preventivo en territorio.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, mediante la Dirección General de Veterinaria, Control de Fauna Urbana y Plagas, continúa desplegando un abordaje integral orientado a resguardar la salud pública, prevenir riesgos sanitarios y promover la tenencia responsable en toda la ciudad.

Dentro de las prioridades de la gestión local, el programa de esterilización quirúrgica constituye una herramienta fundamental para el control poblacional responsable y la reducción del abandono. En lo que va de 2026, se concretaron 2.227 cirugías gratuitas, de las cuales 1.445 se ejecutaron en zona norte y 782 en zona sur. En cuanto al detalle por especie, 1.534 intervenciones correspondieron a felinos y 693 a caninos.

A esta labor de control se suma la tarea de prevención inmunológica. Durante 2026 se aplicaron 814 vacunas antirrábicas en los barrios comodorenses -585 dosis en zona norte y 229 en zona sur-, además de llevar adelante 4 dispositivos masivos de inmunización territorial orientados a la vigilancia epidemiológica.

En materia de atención directa a las demandas ciudadanas, el área municipal tramitó 151 oficios donde el personal intervino en 62 actuaciones por maltrato animal, 36 casos de mordeduras, 34 procedimientos por animales sueltos en la vía pública y cercamiento, 10 por estado crítico de salud y 9 adopciones, junto con reiteradas inspecciones de seguimiento.

De forma complementaria, las líneas gratuitas de Comodoro Atiende (0800-333-0706 / 0800-333-3184), permitieron encauzar denuncias anónimas que derivaron en 26 intervenciones concretas: 12 por presencia de animales peligrosos, 7 por maltrato animal y 7 por reportes de gatos ferales o perros sueltos.

Asimismo, en materia de fauna urbana se concretaron inspecciones y traslados hacia sectores rurales o costeros según el hábitat de cada especie, registrándose además 15 adopciones directas hacia hogares comprometidos.

Este trabajo sostenido da continuidad a las cifras alcanzadas a lo largo del año 2025, período en el cual el programa alcanzó las 4.983 esterilizaciones quirúrgicas, donde 2.464 se ejecutaron en zona norte y 2.519 en zona sur, distribuidas por especie en 3.302 felinos y 1.681 caninos. Durante dicho ciclo también se aplicaron 1.913 vacunas, se atendieron 113 oficios y se realizaron 19 controles de monitoreo, reafirmando el compromiso permanente del Estado local con la sanidad animal y la salud de la comunidad.

Cabe recordar que la próxima jornada de vacunación antirrábica tendrá lugar el sábado 3 de octubre de 9 a 12 horas en la vecinal del barrio San Isidro Labrador, ubicada en la calle Santa Clara N°1210. Se requiere llevar DNI, los felinos deben ir en jaula, canil, caja, bolso o mochila y los felinos deben llevar correa, collar o pretal.