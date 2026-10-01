Urbana presenta una agenda ambiental en la 12° Expo Industrial

Urbana Higiene Ambiental participará por quinto año consecutivo de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, que se realizará los días 1, 2 y 3 de octubre en el Predio Ferial, con una agenda que invita a la comunidad a aprender, participar y descubrir nuevas formas de reducir, reutilizar y aprovechar los residuos.

La participación de Urbana comenzará con la inauguración de su stand el miércoles 1 de octubre, a las 15 h, que tendrá como atractivo visual un iglú verde, donde se desarrollarán los diferentes talleres y actividades.

Durante esta primera jornada, Urbana dará la bienvenida a autoridades, representantes de instituciones y a la comunidad que participe de la Expo. A lo largo de los tres días, el espacio ofrecerá charlas, talleres y propuestas vinculadas al cuidado del ambiente y la gestión responsable de los residuos, pensadas para aprender, participar y compartir en familia.

“Este año queremos poner el foco en la educación ambiental y en sumar voces, compartiendo el espacio con personas y organizaciones que vienen trabajando en distintas iniciativas vinculadas al ambiente. Creemos que hay muchas personas y organizaciones que están haciendo cosas muy valiosas y queremos darles voz, visibilizar su trabajo y generar un espacio de encuentro con la comunidad”, explicó Levan Macharashvili, gerente general de Urbana Higiene Ambiental.

“Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la formación y la educación ambiental, acercando herramientas concretas que puedan aplicarse en la vida cotidiana y, especialmente, en nuestros hogares. Por eso, durante la Expo vamos a contar con talleres y propuestas que permiten aprender, participar y encontrar nuevas formas de reducir, reutilizar y aprovechar los residuos que generamos”, agregó.

Poda: cómo aprovechar y disponer correctamente los residuos del jardín

El viernes 2 se realizará un Taller de Poda junto a INTA, a cargo de Carla Salomón, ingeniera forestal, con información práctica sobre el cuidado de árboles, plantas y frutales. El encuentro brindará herramientas para conocer cuándo y cómo realizar una poda, qué tener en cuenta según cada especie y cuáles son las formas adecuadas de disponer los restos generados en los hogares.

La iniciativa también se vincula con los hábitos de disposición que promueve Urbana a través de sus servicios, para que estos materiales puedan gestionarse de manera responsable y evitar que terminen en lugares inadecuados.

Compostaje y lombricompostaje: transformar los residuos orgánicos

Asimismo, el viernes 2 y el sábado 3, Verónica Miguel, de Modo Verde, brindará un taller de compostaje y lombricompostaje. El objetivo será mostrar cómo los residuos orgánicos que generamos diariamente en casa pueden separarse y transformarse en compost, que luego puede utilizarse para mejorar la tierra y desarrollar una huerta en el hogar.

La iniciativa busca transmitir que la separación en origen permite reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, transformar aquello que consideramos un descarte en un recurso.

Recuperación de textiles: de un descarte a un nuevo uso

El sábado 3 será el turno de Jointex, con una charla sobre recuperación de textiles, a cargo de Nadia Reynoso, diseñadora de indumentaria, y Julia Aguirre, profesora de corte y confección.

La charla estará enfocada en mostrar qué podemos hacer con las telas que ya no utilizamos y cómo, con creatividad, pueden tener una segunda vida. Además, acercará ideas para reutilizar textiles en los hogares y convertirlos en nuevos objetos o productos.

Intercambio de plantines con destino solidario

Como parte de la agenda, el viernes 2 y el sábado 3 de octubre, de 18 a 19 h, Urbana realizará un intercambio de plantines que propone transformar materiales reciclables en nuevas plantas para los hogares.

Quienes quieran sumarse podrán acercar aluminio, papel, cartón o plástico al tráiler ubicado en el exterior del Predio Ferial. A cambio, recibirán un plantín.

Todo lo recolectado durante ambas jornadas será donado a Tu Papel es Muy Importante, organización sin fines de lucro de Comodoro Rivadavia que promueve la separación de residuos en los hogares y la recuperación de materiales reciclables.

Circo, burbujas y globoflexia para los más chicos

La agenda también incluirá actividades recreativas para las familias junto a Circo Antifaz. El viernes, a partir de las 16:30 h, Aldana y Fara estarán a cargo de un espectáculo de circo y burbujas, acompañado por una propuesta de globoflexia, juegos e interacción con los chicos.

GU Recicla: aprender a separar jugando

Durante la Expo, los visitantes también podrán conocer y jugar con GU Recicla, un juego táctil que propone aprender de manera interactiva cómo separar correctamente los residuos. Los participantes podrán poner a prueba sus conocimientos, jugar y acceder a premios.

Con esta agenda, Urbana busca acercar información y herramientas que permitan incorporar hábitos responsables en la vida cotidiana, además de generar un espacio de encuentro con organizaciones y referentes que trabajan en iniciativas vinculadas al ambiente. La propuesta está abierta a toda la comunidad y se desarrollará durante la Expo Industrial en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.