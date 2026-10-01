El mandatario se refirió a una obra escolar licitada durante la anterior gestión provincial y luego suspendida, que prevé la construcción de un nuevo edificio con más de una decena de dependencias.

Torres destacó el reinicio de la obra de la Escuela Nº 7.717

En el marco del Plan Galina, el Gobierno del Chubut realizará una inversión de casi $4.500 millones para ejecutar el proyecto. “Durante el gobierno anterior se licitaban obras que después terminaban paralizadas, abandonando a los estudiantes y a los docentes, pero nosotros venimos a terminar con esa lógica del abandono, y no dejamos obras a la mitad, sino que comienzan y terminan, como corresponde”, aseguró Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la reactivación de la obra para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Nº 7.717 de Comodoro Rivadavia.

El proyecto, que había quedado paralizado durante la anterior gestión provincial, fue reiniciado en el marco del Plan Galina y contempla una inversión provincial de $4.482.435.946,14. El nuevo establecimiento estará ubicado sobre las calles Estanislao Mercado y Antonio Roqueta Prat.

Saldar una deuda histórica con la comunidad

Al respecto, Torres sostuvo que “a través del Plan Galina decidimos reactivar y financiar el nuevo edificio de la Escuela Nº 7.717 de Comodoro Rivadavia, una deuda histórica con la comunidad educativa que no podía esperar más y que, ciertamente, esperó durante mucho tiempo”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo advirtió que “durante la gestión anterior se licitaban obras que después terminaban paralizadas, abandonando a los estudiantes y a los docentes, pero nosotros venimos a terminar con esa lógica del abandono, y no dejamos obras a la mitad, sino que comienzan y terminan, como corresponde”.

Infraestructura para enseñar y aprender

“Estas obras son posibles gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes, pero también a una administración transparente y responsable”, destacó el mandatario, y agregó: “A partir de esta decisión política, vamos a garantizar que la escuela tenga la infraestructura moderna que la comunidad educativa se merece”.

“La educación de calidad en Chubut se construye con planificación y responsabilidad”, concluyó Torres.

Por su parte, el ministro de Educación, José Luis Punta, señaló que la reactivación de la obra requirió una intensa gestión tras el abandono que había sufrido el proyecto. “Fue una tarea que también requirió diálogo con los vecinos y la comunidad educativa. Finalmente, logramos concretar una obra que era esperada desde hace muchos años en Comodoro”.

Características de la obra

Enmarcada en la Licitación Pública Nº 04/26, la obra denominada “Reactivación, adecuación y terminación Escuela Nº 7.717” prevé una superficie total cubierta de 2.040,48 metros cuadrados.

El establecimiento será construido mediante un sistema tradicional. En planta baja contará con área de gobierno, sala de audio y video, biblioteca, cuatro aulas, núcleo sanitario, sala de máquinas y torre de tanques.

En tanto, la planta alta incluirá seis aulas, laboratorio de ciencias, kiosco, núcleo de servicios y sala de máquinas. La obra tendrá un plazo de ejecución de 780 días corridos.