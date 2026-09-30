Antes de la Expo, Othar ponderó sus posibilidades

El intendente visitó el Predio Ferial a horas de la apertura de la nueva edición. Destacó la calidad de los stands, la fuerte presencia empresarial e institucional y el valor de las rondas de negocios en tiempos complejos.

El intendente Othar Macharashvili recorrió este miércoles las instalaciones del Predio Ferial, en la víspera de la 12° edición de la Expo Industrial, Comercial, de Innovación y Tecnología, que comenzará este jueves 1 de octubre. La visita permitió constatar el avance del montaje y dialogar con los expositores que ultiman detalles para la apertura oficial.

Durante el recorrido, el jefe comunal expresó que “las expectativas son altas y muy positivas” y valoró el trabajo realizado en el montaje: “El armado está muy bien logrado. Hay muchos stands que le han puesto un toque distintivo de calidad, lo que demuestra el enorme interés que genera este encuentro, más en los tiempos que estamos viviendo”.

Asimismo, Macharashvili remarcó el perfil diversificado y regional de la exposición, con el acompañamiento de las operadoras locales, de sectores estratégicos y con participación internacional. “Va a ser una Expo distinta, orientada a la industria, la innovación económica y el comercio. Tendrá un marcado sello local con las empresas operadoras mostrando su potencia, pero también una destacada presencia internacional, como la delegación de Chile con la Universidad de Los Lagos, que abordará la innovación en piscicultura, uno de los desarrollos proyectados a corto plazo”, señaló.

Asimismo, el intendente resaltó la relevancia de Comodoro Rivadavia como polo de servicios y mencionó la presencia del “sector de salud industrial, como el centro tecnológico de la Clínica del Valle, que refleja a un Comodoro receptivo, prestador y exportador de servicios. En los momentos difíciles es donde se ve la fuerza para salir adelante con los negocios actuales y nuevos, por eso esperamos que los vecinos vengan, la caminen y la disfruten”.

Por su parte, el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, detalló la programación que se pondrá en marcha a partir de las 11 del jueves. “Arrancamos a primera hora con las rondas de negocios. Tenemos 140 empresas inscriptas y más de 750 reuniones agendadas. A esto se suman más de 114 marcas presentes en el Predio y una agenda con más de 40 actividades, entre conferencias y talleres. Es un encuentro que nos permite poner en valor lo que se produce en la ciudad, la economía local y la generación de empleo, algo fundamental de valorar en contextos sociales y económicos complejos”, enfatizó.

Finalmente, Zárate subrayó el carácter libre y gratuito de la Expo para toda la comunidad y la calidad estética de esta edición. “Desde hace 20 días teníamos la totalidad del espacio cubierto y hoy vemos un gran esfuerzo en la arquitectura y el diseño de cada estand. La actividad es abierta a toda la familia: mientras algunos asisten a disertaciones, otros pueden disfrutar del patio gastronómico y los espectáculos musicales”, concluyó.