Abren convocatorias destinadas a talleristas y murgas

Con el objetivo de sumar nuevas propuestas, la cartera de Cultura de la Municipalidad abrirá convocatorias destinadas a talleristas y murgas de nuestra ciudad. En este sentido, la secretaria Liliana Peralta sostuvo que, de esta manera, “buscamos satisfacer las demandas de la sociedad como son los aprendizajes de oficios, recreación y de ocio. Los talleres son espacios que fortalecen la cultura en terreno, los lazos entre la comunidad y el aprendizaje constante”.
Por otro lado, la funcionaria expuso que “estamos ampliando nuestro Registro Oficial de Murgas, a fin de trabajar de forma conjunta con estos nuevos grupos e insertarlos en la cultura murguera y en las actividades que forman parte de nuestra agenda cultural; sabemos que se están organizando en muchos barrios y queremos conocerlos”.
Los requisitos a tener en cuenta a la hora de la postulación son: currículum vitae actualizado, proyecto del taller que quieren dictar, copia del DNI legible (frente y dorso), constancia de CUIL y diplomas que acrediten el conocimiento. Esta documentación se recibirá de forma presencial y personal hasta el 30 de noviembre, inclusive.
En cuanto a la convocatoria para que nuevas murgas se sumen al Registro Oficial de Murgas, la misma estará abierta desde el 1 hasta el 30 de octubre. Para más información, los interesados pueden acercarse a la Dirección Red Comunitaria, ubicada en la intersección de las calles Máximo Abásolo y Scocco, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o comunicarse al 297-5286857.