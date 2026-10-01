Abren convocatorias destinadas a talleristas y murgas

A partir del 1 de octubre, la Secretaría de Cultura habilitará la recepción de propuestas a los interesados en postularse para enseñar sus habilidades, como así también para sumarse al Registro Oficial de Murgas.

Con el objetivo de sumar nuevas propuestas, la cartera de Cultura de la Municipalidad abrirá convocatorias destinadas a talleristas y murgas de nuestra ciudad. En este sentido, la secretaria Liliana Peralta sostuvo que, de esta manera, “buscamos satisfacer las demandas de la sociedad como son los aprendizajes de oficios, recreación y de ocio. Los talleres son espacios que fortalecen la cultura en terreno, los lazos entre la comunidad y el aprendizaje constante”.

Por otro lado, la funcionaria expuso que “estamos ampliando nuestro Registro Oficial de Murgas, a fin de trabajar de forma conjunta con estos nuevos grupos e insertarlos en la cultura murguera y en las actividades que forman parte de nuestra agenda cultural; sabemos que se están organizando en muchos barrios y queremos conocerlos”.

Los requisitos a tener en cuenta a la hora de la postulación son: currículum vitae actualizado, proyecto del taller que quieren dictar, copia del DNI legible (frente y dorso), constancia de CUIL y diplomas que acrediten el conocimiento. Esta documentación se recibirá de forma presencial y personal hasta el 30 de noviembre, inclusive.

En cuanto a la convocatoria para que nuevas murgas se sumen al Registro Oficial de Murgas, la misma estará abierta desde el 1 hasta el 30 de octubre. Para más información, los interesados pueden acercarse a la Dirección Red Comunitaria, ubicada en la intersección de las calles Máximo Abásolo y Scocco, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o comunicarse al 297-5286857.