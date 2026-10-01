Jueves fresco y con lluvias aisladas hacia la noche en Comodoro

La jornada comenzó con apenas 2°C y cielo mayormente nublado. La máxima llegará a 13°C, mientras que por la noche aumentará el viento y podrían registrarse algunas precipitaciones.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 1 de octubre una jornada marcada por el frío durante las primeras horas, abundante nubosidad y un progresivo aumento del viento hacia el cierre del día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 2°C y viento del sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones en ese período.

Por la tarde, el cielo permanecerá nublado y la temperatura ascenderá hasta una máxima de alrededor de 13°C. El viento continuará soplando desde el norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El cambio más marcado llegará durante la noche, cuando se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40%. La temperatura rondará los 10°C, mientras que el viento del norte aumentará a velocidades de entre 32 y 41 km/h y las ráfagas podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Será así un jueves fresco al comienzo, más templado por la tarde y con condiciones algo más inestables hacia la noche.