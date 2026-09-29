La ciudad tendrá otra jornada inestable, con precipitaciones durante la mañana y la tarde. Hacia la noche mejorarán las condiciones, aunque seguirá mayormente nublado.

Martes con chaparrones y frío: la máxima no superará los 9°C

Comodoro Rivadavia transitará este martes 29 de septiembre una jornada fresca e inestable, con chaparrones durante buena parte del día y temperaturas bajas para esta época del año.

Durante la mañana se esperan alrededor de 6°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%. El viento soplará del este entre 13 y 22 kilómetros por hora y no se prevén ráfagas de importancia.

Por la tarde continuarán los chaparrones, aunque con una probabilidad algo menor, de entre el 10 y el 40%. La temperatura alcanzará apenas los 8°C y el viento mantendrá una intensidad moderada. Los reportes locales coinciden en que será una jornada fría, con cielo cubierto y lluvias intermitentes.

El panorama mejorará hacia la noche, cuando ya no se esperan precipitaciones. El cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará los 9°C.

La inestabilidad empezaría a perder fuerza desde el miércoles, aunque el ambiente seguirá fresco y con abundante nubosidad.