La jornada comenzó con apenas 3°C y presencia de neblina. Durante la tarde y la noche el cielo seguirá mayormente nublado, con muy baja probabilidad de lluvias.

Miércoles fesco y con neblina en Comodoro: la máxima llegará a 10°C

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 30 de septiembre una jornada fría, húmeda y con abundante nubosidad, aunque sin precipitaciones significativas previstas.

Durante la mañana se espera neblina, una temperatura cercana a los 3°C y viento del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia será muy baja, de entre 0 y 10%.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta una máxima de alrededor de 10°C. El viento del noreste aumentará levemente, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche se mantendrán las condiciones de cielo mayormente nublado, con unos 8°C y sin probabilidades de precipitaciones.

Será, en definitiva, un miércoles fresco y estable, con la neblina como protagonista durante las primeras horas y sin lluvias de importancia a lo largo del día.