El crimen de Millacheo: golpes, torturas y un robo detrás del homicidio

Luis Gustavo De Godos continuará con prisión preventiva mientras avanza la investigación por el homicidio ocurrido en noviembre de 2025. Está imputado por homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y criminis causa, una calificación que prevé prisión perpetua.

La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Luis Gustavo De Godos, imputado por el homicidio de Adriano Millacheo, ocurrido el 20 de noviembre de 2025. La Fiscalía sostuvo que permanecen vigentes los riesgos de fuga y entorpecimiento y adelantó que solicitará la elevación de la causa a juicio por jurados.

Durante la audiencia de revisión, el fiscal general Gustavo Núñez y la funcionaria de fiscalía Ruth Ortega expusieron los elementos reunidos hasta el momento y sostuvieron que existen evidencias suficientes para mantener la medida de coerción.

Según la hipótesis de la Fiscalía, De Godos habría llegado alrededor de las 5 de la mañana al domicilio de Millacheo, ubicado sobre avenida de los Trabajadores. Los investigadores sostienen que habría ingresado aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, ya que trabajaba como jardinero.

Siempre de acuerdo con la acusación fiscal, una vez dentro de la vivienda el imputado habría reducido a Millacheo, atándolo de pies y manos, y lo habría sometido durante varias horas a una agresión de extrema violencia. La Fiscalía sostiene que la víctima recibió golpes, lesiones con un arma blanca y quemaduras, mientras el agresor revisaba distintos sectores de la casa en busca de objetos de valor.

Los investigadores estiman que esa situación se prolongó durante al menos cinco horas y que posteriormente el atacante se retiró llevándose pertenencias de la víctima, entre ellas un manojo de llaves. La acusación también señala que, luego del hallazgo del cuerpo, el imputado habría concurrido a otra propiedad de Millacheo en Rawson para apoderarse de más elementos.

Entre las pruebas mencionadas por la Fiscalía se encuentran el informe forense, registros de cámaras de seguridad, análisis de antenas telefónicas, resultados de allanamientos y declaraciones testimoniales. También se incorporaron testimonios de personas que, según la investigación, habrían recibido objetos pertenecientes a la víctima.

La jueza Carolina Marín consideró acreditada, en esta etapa del proceso, la materialidad del hecho y la probabilidad de autoría, y coincidió con la Fiscalía respecto de la existencia de riesgos procesales.

Por ese motivo, dispuso que De Godos continúe detenido hasta la audiencia preliminar.

La calificación provisoria es de homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y criminis causa, delito que contempla una pena de prisión perpetua en caso de condena.