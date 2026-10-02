Perdió el control de su camioneta y volcó

El accidente ocurrió esta mañana en el barrio San Cayetano. El único ocupante del rodado salió por sus propios medios y solo hubo daños materiales.

Fue este viernes a las 09:00 cuando hubo un accidente de tránsito en la avenida Pieragnoli, del barrio San Cayetano.

Un hombre que conducía una camioneta Ford Ranger perdió el control del rodado, despistó y volcó sobre su lateral izquierdo. El conductor logró salir sin presentar lesiones y no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Seccional Sexta y de Tránsito Municipal. Los efectivos verificaron la documentación, la cual se encontraba vigente, pero no realizaron el test de alcoholemia debido a que el aparato de medición estaba en mantenimiento.

El conductor rechazó la asistencia médica al manifestar que no sufrió golpes. Finalmente, aguardó la llegada de la grúa de su seguro para retirar la camioneta, que presentó únicamente daños materiales.