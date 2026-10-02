Robbie Williams hizo un chiste sobre Amalia Granata en pleno show

El músico brindó el primero de sus tres shows en el Arena de Buenos Aires y sorprendió a todos con una mención a su supuesto encuentro con la famosa argentina en 2004. “Me encontré a una fan con la que me acosté hace 20 años” dijo.

Robbie Williams sorprendió al público durante su primer show en Buenos Aires con un comentario que rápidamente remitió a su supuesto encuentro con Amalia Granata en 2004. Todo ocurrió en un breve parate donde aprovechó para conversar con los presentes.

“Siento mucho haber tardado tanto. Perdón por... ¡los 20 años que pasaron!”, arrancó diciendo el cantante británico. Luego, reflexionó y lamentó cómo las adicciones le impidieron venir antes al país. “Es culpa mía, culpa mía. Fue lamentable. Por aquel entonces estaba en rehabilitación. Pero ahora estoy bien”, explicó entre risas.

Ya con la atención de un estadio colmado, lanzó una frase que nadie se esperaba: “¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?”. Sin embargo, en medio de los gritos de los presentes, aclaró: “No es la que ustedes creen”.

"Perdón por los 20 años que pasaron. Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? NO ES LA QUE USTEDES CREEN"

En ese momento, una cámara ponchó a un hombre que estaba en el público y Robbie aprovechó para hacer un paso de comedia. “No lo reconocí porque ahora lleva barba. Siempre tan amoroso. Reconocerí­a esos ojos en cualquier parte. Me alegra volver a verte, Diego. ¡Qué alegría!”, expuso con humor.

De esta manera, se divirtió con el público y dejó en claro que conoce el mito de su noche de pasión con la actual diputada provincial.

El chiste del cantante ocurrió pocas horas después de que Granata volviera a quedar vinculada a su visita a la Argentina. La diputada provincial fue vista entrando al Hotel Faena, donde Williams se está hospedando durante su estadía en Buenos Aires.

La historia entre ambos se remonta a 2004. Williams había llegado al país para presentarse en Videomatch y, según contó Granata meses atrás, después de ese encuentro televisivo ambos se cruzaron en un hotel.

“Cuando él vino hace muchos años, yo estaba en el lobby del hotel con un amigo que trabajaba en el canal. Mientras lo esperaba, él se acercó, nos pusimos a hablar y pasó lo que los adultos hacen cuando se conectan”, relató durante una visita a La noche de Mirtha Legrand.

Granata también contó que tiempo después volvió a encontrarse con el cantante en Estados Unidos y que incluso estuvo en su casa de Beverly Hills.

Durante aquella entrevista, además, recordó una particularidad de sus encuentros: como ella no hablaba inglés y Williams no hablaba español, tenían que arreglarse para comunicarse.

“Cuando me hablaba despacio yo le entendía y si no, usábamos la tecnología para traducir”, explicó.

Años después de aquel episodio, Robbie Williams regresó a la Argentina para presentarse durante tres noches en el Arena de Buenos Aires. Y en su primer recital decidió recuperar aquella historia, aunque con un giro inesperado que terminó involucrando a otro espectador.