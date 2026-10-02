Un eventual desprendimiento de mampostería podría afectar a propiedades ubicadas en un nivel inferior.

Preocupa el riesgo de derrumbe de una vivienda en calle Francia

El riesgo de derrumbe de una vivienda ubicada sobre calle Francia generó preocupación este viernes en la ciudad y motivó la intervención de distintas áreas municipales.

Miguel Gómez, secretario de Control Urbano y Operativo, confirmó que el Municipio tomó conocimiento de la situación y comenzó a coordinar una evaluación técnica del inmueble para determinar las medidas que deberán adoptarse.

“Lo que hemos hecho desde el Municipio es tomar nota de esto. Ahí se acerca gente entendida en la materia. Van a traer geólogos para ver qué posibilidades hay de revertir esta situación”, explicó el funcionario.

Uno de los principales puntos de preocupación es la posibilidad de que parte de la estructura ceda y que la mampostería alcance a construcciones ubicadas en un nivel inferior. Ante este escenario, desde la Secretaría de Control Urbano y Operativo prevén notificar a los vecinos que podrían quedar expuestos.

“Desde nuestra Secretaría vamos a notificar a los vecinos de abajo este riesgo. Es patente, se puede observar claramente que si cae mampostería de concreto, ellos pueden ser afectados”, advirtió Gómez.

La intervención municipal tendrá inicialmente un carácter preventivo, mientras se aguarda una evaluación especializada que permita establecer el estado de la estructura y las acciones necesarias.

En relación con las condiciones meteorológicas de los últimos días, Gómez señaló que las precipitaciones pueden incidir sobre el terreno. “Sin duda que la lluvia es un factor determinante en esto. Está de algún modo trabajando sobre el terreno y eso efectivamente influye”, manifestó.

El funcionario indicó además que mantuvo comunicación con el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, para solicitar la intervención correspondiente y que aguardaba una respuesta respecto de las medidas a implementar.

Gómez también llevó tranquilidad respecto de la posibilidad de que hubiera personas dentro de la vivienda, al precisar que el inmueble se encuentra deshabitado desde hace tiempo.

Asimismo, señaló que el sector permanece perimetrado y que el acceso al interior no resulta sencillo. “Como pueden ver, está bien perimetrado, no es de fácil acceso, así que en ese sentido estamos tranquilos”, explicó.

Mientras se aguarda la evaluación de los especialistas, la atención permanece centrada en el estado de la vivienda y en la prevención de posibles daños sobre las propiedades ubicadas en las inmediaciones.