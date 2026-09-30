La Fiesta Nacional de las Provincias comienza el 10 de octubre

El intendente recibió a referentes de la Asociación de Provincianos, previo a la celebración que se realizará el 10 y 11 de octubre en el Predio Ferial.

El intendente Othar Macharashvili recibió este miércoles a representantes de la Asociación de Provincianos, en el marco de los preparativos para la tradicional Fiesta Nacional de las Provincias, propuesta que reúne a una gran cantidad de familias en cada edición.

En ese marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el acompañamiento del Municipio a la propuesta y remarcó que se trata de “una fiesta que verdaderamente tiene relevancia en la ciudad”, al tiempo que invitó a toda la comunidad a participar de este encuentro que pone en valor las culturas y tradiciones de las distintas provincias.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Provincianos, Eduardo Escalante, agradeció el acompañamiento municipal y expresó que “ya tenemos todo encaminado para la realización de la Fiesta. Estamos muy contentos y agradecidos; nosotros trabajamos por la cultura de Comodoro Rivadavia”.

La Fiesta Nacional de las Provincias tendrá lugar durante los días sábado 10 y domingo 11 de octubre, en el Predio Ferial, con propuestas culturales y gastronómicas para toda la comunidad.