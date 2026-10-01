Reconocen al Centro Oncológico Pediátrico por su aporte a la salud pública

El servicio funciona en el Hospital Regional desde 2022 y este año fue recategorizado por el Ministerio de Salud de la Nación como Centro de Alta Complejidad.

En el marco de la apertura de la 12ma. Expo Industria, el Centro Oncológico Pediátrico “Dr. Carlos A. Bulgheroni” fue reconocido por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por su destacado aporte a la salud pública de la región y su impacto en la atención de niños, y adolescentes de toda la Patagonia Sur.

Inaugurado en 2022 gracias al aporte de Pan American Energy por la conmemoración de su 25° aniversario, el Centro funciona en el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti y es único en la región patagónica. Su creación permitió que pacientes de toda la Patagonia Sur puedan acceder a diagnóstico, tratamiento e internación en Comodoro Rivadavia, evitando derivaciones a centros especializados de Buenos Aires u otras provincias y favoreciendo el acceso a una atención de calidad cerca de sus hogares.

Próximo a cumplir cuatro años, el servicio que depende de la Secretaría de Salud del Chubut, se ha consolidado como un centro de referencia a nivel nacional, no solo por la incorporación permanente de equipamiento y tecnología de avanzada, sino también por la capacitación continua y el compromiso profesional y humano de sus equipos médicos y de enfermería.

Desde su inauguración, el Centro atendió más de 1500 consultas y recibió más de 600 internaciones de pacientes de entre 0 y 18 años. Como resultado de la recategorización realizada este año por el Ministerio de Salud de la Nación, fue reconocido como Centro de Alta Complejidad para el tratamiento de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central, reafirmando la excelencia y capacidad resolutiva alcanzadas por el servicio.

La hemato oncóloga pediátrica Florencia Gutiérrez (MP 4769), a cargo del Centro, destaca: “este espacio representa un claro ejemplo de lo que puede lograrse cuando los sectores público y privado trabajan unidos por un objetivo común: brindar más oportunidades a nuestros niños y sus familias. Su desarrollo no solo fortalece el sistema sanitario regional y posiciona a Comodoro Rivadavia como una ciudad de referencia en servicios de alta complejidad, sino que también permite que los pacientes reciban atención especializada cerca de sus seres queridos, evitando el desarraigo y el dolor que implica tener que dejar su lugar de residencia para acceder a un tratamiento.”

Desde PAE, Horacio García, gerente de Relaciones Institucionales para el GSJ, destacó: “ser parte de este proyecto nos llena de orgullo. Nos sentimos profundamente vinculados a Comodoro Rivadavia y celebramos que este Centro continúe creciendo y consolidándose como un referente en la atención del cáncer infantil. Apoyamos a la salud porque tenemos una fuerte unión con la ciudad, y un compromiso con la región. El desarrollo de este Centro Oncológico es una muestra de nuestro trabajo permanente para mejorar la calidad de vida de quienes viven en Golfo San Jorge”.