El procedimiento se realizó este viernes por la noche en la zona de 13 de Diciembre y Vélez Sarsfield.

Lo detuvieron para identificarlo y descubrieron que tenía un pedido de captura

Un hombre de 41 años fue detenido este viernes a las 21:20 en Comodoro Rivadavia luego de que efectivos policiales constataran que registraba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se desarrolló en el cruce de las calles 13 de Diciembre y Vélez Sarsfield, en el marco de un operativo de identificación de personas dispuesto por la superioridad policial en plazas, bulevares y distintos espacios públicos de la ciudad.

Durante el control, los efectivos identificaron al hombre, quien se encontraba circulando a pie. Al verificar sus datos en los sistemas informáticos policiales, constataron que sobre él pesaba un pedido de captura dispuesto por una jueza penal.

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales y se dispuso su aprehensión y posterior traslado a una dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial.

El hombre permanecería a disposición de la Justicia hasta la realización de la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serían determinados por las autoridades correspondientes.