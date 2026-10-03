Una panadería cerró sus 25 locales y echó a todos sus empleados

La panadería Pandanés contaba con 25 locales en CABA y un total de 150 empleados. Desde la empresa indicaron que “se quedaron sin fondos”.

Según datos de FUNDAR, desde diciembre de 2023 a mayo de 2023, se cerraron un total de 30.633 empresas (6% del total). La crisis económica que atraviesa el país con una acelerada baja de consumo e incrementos en los costos operativos han provocado que una nueva empresa del rubro gastronómico decida bajar las persianas: se trata de Pandanés que cerró sus 25 sucursales y despidió a más de 150 empleados.

La panadería, que abrió su primera sucursal en el año 2017, pedirá su quiebra tras haber entrado a un concurso preventivo de crisis meses antes. Desde la empresa indicaron que “se quedaron sin fondos” para seguir funcionando y, en las últimas horas, les enviaron un mensaje vía WhatsApp a los trabajadores para comunicarles su decisión.

Los empleados de Pandanés comunicaron que se enteraron de la noticia este viernes, antes de iniciar su horario laboral, al no poder entrar a los locales. En la madrugada, los trabajadores recibieron un mensaje en el que los dueños explicaban cuál era la situación financiera de la empresa y por qué decidían cerrar de manera definitiva.

“Pandanés viene atravesando una situación económica muy compleja, estuvimos buscando distintas alternativas para poder continuar, pero no encontramos una solución que nos permita seguir adelante”, precisaron, según detalló Infobae.

Desde la administración de la empresa manifestaron que si bien el objetivo era mantener Pandanés y cada uno de los puestos de trabajo “no existían los fondos necesarios para seguir funcionando”. “No podemos afrontar las obligaciones que tenemos por delante”, sostuvieron.

La última parte del mensaje dejó en claro que la empresa no funcionará más y como si fuera poco solicitarán la quiebra. “Hoy viernes 2 de octubre no deberán presentarse a trabajar. Sabemos que la situación genera angustia, incertidumbre y muchas preguntas”, expresaron.

Y luego concluyeron: “Con el pedido de quiebra comienza una nueva etapa que ya no depende de nosotros sino de un proceso judicial. Hoy se pierde todo lo que construimos juntos. Nos duele que el final sea este”.

Pandanés pidió acceder a un concurso preventivo de crisis (un procedimiento judicial al que puede ingresar una empresa para evitar su cierre total con el ingreso de nuevos acreedores o inversionistas) el pasado 26 de noviembre de 2025 y fue puesto a disposición de la Justicia argentina.

En todo este tiempo, la empresa fue clausurando locales y despidiendo empleados. Antes del quiebre total de este viernes, de hecho, la semana pasada ya se habían comunicado el cierre de las sucursales de Avenida San Martín en el barrio porteño de Villa Crespo y de la calle Sanabria en Villa Devoto.

Pandanés surgió con un micro emprendimiento en el año 2017 creado por los ciudadanos daneses Lise Lundme Funch y Klaus Riskaer Pedersen con el objetivo de producir pan de masa madre de calidad. También supieron ofrecer facturas de origen danés y café. Entre 2021 y 2022 tuvo un gran crecimiento, pero con un consumo planchado desde 2024 la empresa dejó de mostrar señales de expansión y comenzó a achicarse cada vez más.