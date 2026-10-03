El campeón Gimnasia se reencuentra con su gente

Recibe este domingo a La Unión de Formosa por una nueva fecha de la Liga Nacional. El partido, a jugarse en el Socios Fundadores, arranca a las 20:30.

Tras el título logrado la última temporada, ganándole en la final a Quimsa 4-2, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se presentará este domingo ante su gente.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, recibirá a La Unión de Formosa por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2026/27.

El partido, que se jugará en un remodelado Socios Fundadores que lucirá repleto, dará comienzo a las 20:30 y será arbitrado por Julio Dinamarca, José Luis Lugli y José Domínguez.

Luego de un comienzo arrasador con un claro triunfo ante Lanús en el “Antonio Rotili” por 92-74, Gimnasia no pudo dos días después en Mar del Plata y cayó por 62-57 ante Peñarol, en un partido con muy bajo goleo y en donde el tiro de tres puntos no tuvo la efectividad con respecto al primer juego (4/24). El rival tampoco lució en ese rubro ya que apenas metió 2 sobre 22 intentos.

Este domingo, el “Verde” vuelve a presentarse ante su gente, luego de aquella inolvidable noche vivida el sábado 20 de junio de este año, con triunfo y título ante “La Fusión” de Santiago del Estero, a quien venció 68-56, cerrando la serie 4-2 a su favor para luego festejar el segundo título de su historia en la LNB.

Y el reencuentro lo quiere hacer con victoria, para así recuperarse de la ajustada derrota sufrida en el Polideportivo Islas Malvinas.

Para ello, seguramente Gimnasia arranque con Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Obiajulum Okafor y Carlos Rivero.

Mientras que como reservas estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Benjamin Stevens, Valentín Forestier y los juveniles Gino Balbo, Segundo Lasarte, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Cabe destacar que sigue en recuperación el pívot Jesús Centeno. Además, se aguarda -una vez solucionado trámites de visado-, la llegada del pívot senegalés Amar Sylla, mientras que el próximo mes se sumará el ala pívot Anyelo Cisneros.

Por su parte, La Unión hará recién en esta jornada su estreno en la temporada.

El elenco formoseño, que tiene como entrenador a Guillermo Narvarte, cuenta con los siguientes jugadores: Agustín Facello, Brandon Beavers, Alexis Elsener, Sebastián Acevedo y Windi Graterol, que sería la formación inicial.

También se encuentran Tommy Nuno, Yeferson Guerra, Mariano Marina, Franco Alorda, Hugo Páez, Facundo Mariano y Augusto Moresco.

El elenco formoseño llega a este inicio de temporada con cuatro amistosos, con balance de tres derrotas (Ferro, San Lorenzo y Regatas Corrientes) y un triunfo (Lanús).

Luego de este partido, Gimnasia descansará, volverá a los entrenamientos ya con miras a su visita de este jueves a San Lorenzo. Ese partido está previsto dé comienzo a las 22:05 y será televisado por la señal de TyC Sports. Y después, la gira seguirá con partidos en Chivilcoy -el 10 ante Racing-, y en Junín el 12 frente a Argentino. Para volver luego a Comodoro Rivadavia y reencontrarse con su gente el 28 de octubre ante Ferro Carril Oeste.

LOS PIBES VAN POR SU PRIMER TRIUNFO

También este domingo, pero a partir de las 17, se jugará el partido por la Liga de Desarrollo entre ambas instituciones.

El “Verde” viene de caer en sus dos primeras presentaciones -Lanús y luego Peñarol-, mientras que para La Unión, será su primer partido de la temporada regular en la competencia reservada para jugadores de la categoría U21.