Concejales declaran Emergencia Costera por la erosión marina

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia declaró la Emergencia Costera a partir del proyecto impulsado por el concejal Carlos Aparicio.

La iniciativa se suma al proyecto que el edil justicialista llevó al ámbito provincial y fuera presentado por la diputada Agostina Mora y el diputado Carlos Santi en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde tomó estado parlamentario.

La iniciativa apunta a poner en marcha acciones de prevención, relevamiento y protección de los sectores más vulnerables, evitando que el avance de la erosión termine comprometiendo infraestructura pública, espacios recreativos, circulación y otros sectores de uso cotidiano para la comunidad.

Entre las medidas contempladas se encuentran la estabilización de taludes, la protección de infraestructura urbana, la atención de drenajes pluviales, el monitoreo oceanográfico y la evaluación de obras de defensa costera, como escolleras o espigones, de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes.

El proyecto también propone establecer una Mesa Técnica de Coordinación entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Caleta Olivia y organismos científicos y técnicos especializados, además de garantizar el seguimiento de las acciones y la utilización de los recursos destinados a atender la emergencia.

“No podemos esperar a que la erosión avance y el daño sea irreversible. Necesitamos planificación, estudios técnicos y obras para proteger nuestra costa y nuestra ciudad”, sostuvo Aparicio.

La problemática no es exclusiva de Caleta Olivia. La erosión costera atraviesa a distintas localidades y requiere políticas de prevención, monitoreo y adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad de las ciudades frente al avance del mar.

En Caleta Olivia, la costanera constituye además un espacio para la recreación, el turismo, la actividad comercial y la identidad de la ciudad. Por eso, proteger el frente marítimo significa también cuidar el patrimonio urbano, ambiental y económico de la comunidad.