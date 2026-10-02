Invitan a mostrar los atractivos de Caleta Olivia a través de videos

La integrante del equipo de Turismo del municipio de Caleta Olivia, Brenda Maimo, explicó que el desafío consiste en seleccionar tres atractivos de la ciudad y plasmarlos en un video de hasta 60 segundos.

La convocatoria está abierta a participantes de todas las edades y la fecha límite para presentar el material es el 7 de octubre. “Estamos invitando a todos, sean caletenses o no, a que nos muestren cuáles son para ellos esos tres atractivos que identifican a nuestra ciudad. Solamente tienen que elegir tres y mostrarlos en un video de 60 segundos”, precisó.

La propuesta también pone en juego la creatividad de cada participante, ya que no existe una única manera de contar la ciudad. Paisajes, espacios históricos, lugares emblemáticos o aquellos rincones que cada persona considere especiales, podrán formar parte de esta mirada audiovisual. Además, la convocatoria contempla premios para los participantes, y el video que obtenga mayor cantidad de reacciones será el ganador.

De esta manera, las redes sociales también se convertirán en el espacio donde cada propuesta podrá encontrar su propio público.

Maimo destacó que “Caleta en 60 segundos” forma parte de las acciones que comienzan a anticipar el mes aniversario de Caleta Olivia, que se celebrará en noviembre, buscando que la comunidad se involucre desde una perspectiva diferente y pueda poner en valor aquellos lugares que forman parte de su identidad.

Para participar, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de Turismo, donde encontrarán la información y los canales de contacto para enviar su material. Así, “Caleta en 60 segundos” propone convertir la mirada de vecinos y visitantes en pequeñas historias audiovisuales que permitan poner en valor la identidad, los paisajes y los atractivos de una ciudad que comienza a prepararse para celebrar un nuevo aniversario.