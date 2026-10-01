Jornadas interdisciplinarias por el Día del Adulto Mayor

Este jueves dieron comienzo en el auditorio del Hospital Zonal de Caleta las jornadas interdisciplinarias de capacitación alusivas al Internacional del Adultos Mayor.

Las mismas se extenderán hasta mañana y son organizadas por el equipo de psicogerentología de nosocomio público que es liderado por la psicóloga y psicogerontóloga Daniela Justiniano.

La propuesta reúne a profesionales de distintas áreas de salud y busca promover un envejecimiento activo, prevenir problemas de salud, fortalecer los vínculos y difundir los derechos de las personas mayores.

Vale señalar que la fecha por la cual se resalta el rol, derechos y necesidades de los hombres y mujeres de la tercera edad fue instituida el 14 de diciembre de 1990 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este marco, Justiniano puso de relieve que estas jornadas cuentan con la participación de especialistas de otorrinolaringología, cardiología, nutrición, kinesiología y oftalmología, entre otras disciplinas y que el objetivo es brindar información que permita prevenir y tomar decisiones relacionadas con la salud.

"Buscamos prevenir con fin de que las personas mayores cuenten con herramientas para tomar decisiones informadas sobre su bienestar”, puntualizó.