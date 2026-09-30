Evacuaron sucursal del Banco Nación por amenaza de bomba

Un protocolo de emergencia pública se activó alrededor de las diez de la mañana de este miércoles en Caleta Olivia por una amenaza de bomba en la sucursal del Banco de la Nación Argentina.

Una veintena de empleados y varios clientes que encontraban en el edificio ubicado en la avenida Eva Perón, a una cuadra y media del Monumento al Obrero Petrolero, recibieron las directivas de evacuarlo, procedimiento que se realizó de manera ordenada.

En el operativo intervino efectivos policial, bomberos de la Unidad 5ta., inspectores municipales de tránsito y personal de Protección Civil, procediéndose a cortar la circulación vehicular en ambas manos de la avenida y prohibiendo el paso de peatones.

Fue un llamado telefónico anónimo que se recibió en la guardia de la Comisaria Seccional Primera el que activó el alerta, no precisándose si correspondía a la voz de un hombre mujer,

En contados minutos se desplegó el operativo y luego que la sucursal bancaria fue evacuada, ingresaron los bomberos para inspeccionar el salón de atención al público, oficinas, techo y un garaje lateral a la estructura principal.

Tras la minuciosa revisión de las instalaciones no se halló ningún artefacto explosivo, quedando de manifiesto la falsedad de la amenaza telefónica, aunque igualmente se iniciaron investigaciones para poder identificar a quien la realizó.

Los empleados bancarios tuvieron que esperar aproximadamente una hora en vereda ubicada al frente del edificio, hasta que fueron autorizados a retomar sus labores, habilitándose igualmente la atención al pùblico.