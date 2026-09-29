Actividades de concientización por el Día Mundial del Corazón

En el Hospital Zonal y en el Hospital Modular de Caleta Olivia se realizaron este miércoles jornadas de concientización de cuidado de la salud con motivo de celebrarse el Día Mundial del Corazón.

Vale recordar que la fecha del 29 de septiembre fue promovida por la Federación Mundial del Corazón en 1998 durante un congreso internacional de cardiología que tuvo lugar en Río de Janeiro con el objetivo de concienciar sobre la creciente carga de las enfermedades cardiovasculares, especialmente en los países en desarrollo.

Por tal motivo, en el Hospital Modular de la ciudad del Gorosito, cuya dirección está a cargo de la dra. Graciela Rudking se realizaron controles de presión arterial (foto) y otras prácticas de control de riesgo cardiovascular, además de una charla informativa sobre el tema de referencia.

En tanto, en el auditorio del Hospital Zonal, centro de mayor complejidad, se dictò un taller de electrocardiografía para el personal sanitario y un taller de RCP, abierto a toda la comunidad.