Emprendimiento Argentino: definen a los representantes de Santa Cruz

La final provincial del certamen Emprendimiento Argentino 2026 se definió en Caleta Olivia entre ocho proyectos de distintas localidades.

El encuentro tuvo lugar en instalaciones del Centro de Residentes Catamarqueños, organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia y constituyéndose en una nueva instancia de promoción y fortalecimiento del ecosistema emprendedor santacruceño.

En este marco, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, destacó el alcance de la convocatoria y señaló que en Santa Cruz en total se intervinieron 23 proyectos (sobre un total de 972 iniciativas a nivel nacional), de los cuales 8 avanzaron a la última etapa provincial.

“Se dice que por ahí en la Patagonia, o en el sur, es muy difícil emprender por todas las condiciones, pero la verdad es que cada vez hay más interesados y llegar a 23 propuestas, para hoy poder clasificar 8, para nosotros fue una gran tarea, así que agradecemos al equipo de trabajo que son los que hicieron la asistencia técnica para que ellos puedan llegar”, subrayó la funcionaria.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Las ocho propuestas seleccionadas correspondieron a emprendedores de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Río Gallegos y Gobernador Gregores. Entre ellos se encontraron Lidertrack; Amin; Alma Salud, Belleza y Bienestar; Marina Zavagno; Cascajo; Deseado Algae Glow; Nativa Guanacos y Geoforza SAS, con iniciativas vinculadas a distintos sectores productivos y de servicios.

Durante la jornada, cada emprendedor dispuso de tres minutos para presentar su proyecto y otros tres minutos para responder las preguntas del jurado.

Bayón remarcó que, más allá de la instancia competitiva, el proceso representó una oportunidad para incorporar herramientas, adquirir experiencia y fortalecer cada emprendimiento de cara a futuras etapas de desarrollo.

Tras la evaluación, se definió que “Nativa Guanacos” de Mónica Reinsch; “Alma Salud, Belleza y Bienestar”, de Fernanda Guerrero, y “Geoforza SAS” serán los tres proyectos que representarán a Santa Cruz en la instancia nacional de Emprendimiento Argentino 2026, prevista para los días 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.

El jurado estuvo integrado por la presidenta de la Agencia de Desarrollo de San Julián; el secretario de Comercio de la provincia; la presidenta de Cámara de Comercio local y representante de la Federación Económica de Santa Cruz, además de una mentora del ecosistema emprendedor de la Patagonia, quienes valoraron el espacio de encuentro, intercambio y acompañamiento para emprendedores.

Fuente: Prensa Municipal