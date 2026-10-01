Pequeños "exploradores de historias" visitaron biblioteca

El menudo grupo se encuentra desarrollando el proyecto “Exploradores de Historias” en el marco del campamento literario ‘El Reino del Revés’”, que responde a una iniciativa institucional.
La propuesta busca acercarlos al mundo de la literatura a través del juego, la imaginación, la poesía, las narraciones y el encuentro con diferentes historias, tomando como inspiración la obra de María Elena Walsh.
A lo largo del proyecto, imaginariamente se convierten en exploradores que descubren personajes, palabras y relatos, construyendo experiencias literarias significativas junto a sus pares, docentes, familias y la comunidad.
Por tal motivo, el miércoles 30 de septiembre, acompañados por tres docentes realizaron una visita a la Biblioteca Municipal y Popular “Mariano Moreno”, donde fueron recibidos por su directora, Stefy Grabano.
Allí participaron de distintas actividades especialmente propuestas por la institución para compartir y disfrutar de la literatura.
El encuentro permitió acercarse a los libros desde un espacio comunitario, conocer la biblioteca como lugar de encuentro cultural y fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad.
La experiencia se convirtió en una nueva aventura dentro de este viaje literario, reafirmando la importancia de generar espacios donde la palabra, los libros, la imaginación y el encuentro con otros sean protagonistas.