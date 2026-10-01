Pequeños "exploradores de historias" visitaron biblioteca

En compañía de sus docentes, niños y niñas de la sala de 4 años turquesa del Jardín de Infantes Nº 67 “Wendeunk” de Caleta Olivia visitaron la Biblioteca Municipal Mariano Moreno

El menudo grupo se encuentra desarrollando el proyecto “Exploradores de Historias” en el marco del campamento literario ‘El Reino del Revés’”, que responde a una iniciativa institucional.

La propuesta busca acercarlos al mundo de la literatura a través del juego, la imaginación, la poesía, las narraciones y el encuentro con diferentes historias, tomando como inspiración la obra de María Elena Walsh.

A lo largo del proyecto, imaginariamente se convierten en exploradores que descubren personajes, palabras y relatos, construyendo experiencias literarias significativas junto a sus pares, docentes, familias y la comunidad.

Por tal motivo, el miércoles 30 de septiembre, acompañados por tres docentes realizaron una visita a la Biblioteca Municipal y Popular “Mariano Moreno”, donde fueron recibidos por su directora, Stefy Grabano.

Allí participaron de distintas actividades especialmente propuestas por la institución para compartir y disfrutar de la literatura.

El encuentro permitió acercarse a los libros desde un espacio comunitario, conocer la biblioteca como lugar de encuentro cultural y fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad.

La experiencia se convirtió en una nueva aventura dentro de este viaje literario, reafirmando la importancia de generar espacios donde la palabra, los libros, la imaginación y el encuentro con otros sean protagonistas.