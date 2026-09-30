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Atención podológica para vecinos sin cobertura médica

La Municipalidad puso en marcha una nueva propuesta dentro del Dispositivo de Promoción de la Salud.

La nueva iniciativa del municipio de Caleta Olivia consiste en brindar atención podológica gratuita a vecinos que no cuentan con cobertura médica ni obra social. La misma comenzó como una experiencia piloto y busca evaluar su funcionamiento para establecer posteriormente un día y horario fijo de atención.

La atención se desarrolla en el Edificio Dorotea, ubicado en Rosario Vera Peñaloza 155, y está a cargo de Elena Maldonado, especialista en pie diabético, quien durante esta primera etapa recibe a personas que requieren cuidados específicos del pie y presentan distintas patologías.

“Estamos comenzando con esta atención como una prueba piloto para poder acercar este servicio a los vecinos que lo necesitan y que no tienen obra social ni cobertura médica. La idea es evaluar cómo funciona esta primera experiencia y, si todo marcha bien, poder dejar establecido un día y horario fijo para que la comunidad sepa que puede contar con este espacio”, explicó la especialista.

Asimismo, destacó la importancia de generar este tipo de instancias de atención y acompañamiento, especialmente para personas que necesitan cuidados específicos y encuentran dificultades para acceder a una consulta especializada.

En este sentido, valoró especialmente el acompañamiento de la Municipalidad y agradeció a la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, por impulsar propuestas que acercan servicios directamente a la comunidad.

Finalmente agradeció a las autoridades de la Secretaría de Estrategia y Gestión por brindarle la posibilidad de llevar adelante esta propuesta y por poner a disposición este dispositivo de salud.

La atención está prevista inicialmente para los miércoles de 15:00 a 16:00 horas y para consultar por turnos o mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 297- 5046688.

Fuente: Prensa Municipal

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