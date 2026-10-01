Alumno ingresó a una escuela con arma de aire comprimido

Una situación de alarma se registró este jueves en la Escuela N° 69 de Caleta Olivia cuando un alumno de 7º grado mostró a sus compañeros un arma que en principio parecía ser de fuego.

La directora del establecimiento ubicado en la zona céntrica, fue alertada por otro alumno y acudió a quitársela, resguardándola en su despacho.

Luego puso en conocimiento del hecho a la policía, arribando rápidamente personal de la Comisaría Primera que procedió a secuestrar la pistola, constatando que se trataba de un arma de aire comprimido

Además, se dio intervención a la Secretaría del Juzgado Penal Juvenil, desde donde se dispuso que las actuaciones sean remitidas mediante nota para continuar con las medidas correspondientes.

Esta situación generó gran preocupación en la comunidad educativa y numerosos padres de alumnos del turno tarde se hicieron presentes en el establecimiento que lleva en nombre de “Hielos Continentales” para interiorizarse de las medidas que se adoptaron para el resto de los estudiantes.

No es la primera vez que se da este tipo de situaciones en Caleta Olivia y otras localidades con alumnos de escuelas públicas y privadas que ingresan con armas o profirieron amenazas con pintadas en los baños.