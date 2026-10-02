Nuevo reclamo de justicia por la muerte del subcomisario Trujillo

Familiares, ex compañeros y amistades del subcomisario Gabriel Trujillo que falleciera a principios del mes de junio al ser atropellado por un automóvil, volvieron a exigir justicia en la tarde de este viernes.

Reclaman que la causa que se tramita en uno de los juzgados de instrucción penal de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, sea recaratulada como homicidio doloso, al considerar que el conductor de rodado actuó de manera intencional o con conocimiento de que podía causar la muerte de una persona y además lo hacía en estado de ebriedad.

Vale recordar que Trujillo se desplazaba con su moto desde Caleta Olivia hacia Cañadón Seco para cumplir con un servicio adicional cuando fue embestido desde atrás por un VW Polo que circulaba a excesiva velocidad conducido por Cristian Alonso.

Julio Trujillo, padre del oficial de la Policía de Santa Cruz reiteró ante medios periodísticos el pedido de “máximo castigo” para el responsable de la muerte de su hijo y agradeció a todas las personas que acompañan a la familia y le dan fuerzas para seguir luchando para que se haga justicia.