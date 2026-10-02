Luego de la lluvia apareció el primer arcoiris de primavera

El fenómeno óptico natural apareció poco antes de las 18:00 de este viernes y se desvaneció en pocos minutos, pero antes de que ello ocurriera quedó atrapado en cientos de videos y fotografías.

Las múltiples escenas fueron captadas desde distintos barrios, en la costa atlántica y en la zona céntrica, donde el Gorosito complementó una postal diferente en esta incipiente primavera que se viene caracterizando por pocos días soleados.

Ante de que el arco multicolor apareciera con una inmensa y perfecta curva en el cielo, había caído un intenso chaparrón, pero repentinamente las nubes se alejaron para dar lugar a la figura con sus diferentes tonalidades, generando un halo de sensación, alegría, romanticismo y esperanza en la comunidad.